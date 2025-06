Cristina Kirchner condenada: cuáles son los pasos a seguir después de la decisión de la Corte

Además, se le solicitó a todo el dispositivo de seguridad que se ponga a derecho para poder hacer cumplir la sentencia. En tanto los fiscales pidieron la detención inmediata de Cristina Kirchner sobre todo porque podría haber riesgo de fuga, aunque los condenados siempre estuvieron cumplieron las pautas que la justicia les fijó.

NKPFRRMDNFCXLHKDM3PGX3AWHI.avif Los tribunales de Comodoro Py.

El cumplimiento de las condenas es para Cristina Kirchner pero también para el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

La detención y la posible prisión domiciliaria de Cistina Kirchner

Cuando se presenten se deberá determinar cómo cumplirán la condena. En principio es una prisión federal, pero dependerá de si las defensas piden que sea en modalidad domiciliaria, lo que se descarta que la mayoría hará sobre todo por razones de salud y de edad.

En el caso de Cristina Kirchner tiene 72 años y la ley prevé que se puede pedir a partir de los 70 años, pero la concesión no es automática. Inclusive el trámite de una prisión domiciliaria lleva varios días o semanas y tienen que opinar las partes del caso.

Ahí el punto será determinar cuál es el lugar de alojamiento hasta que se defina si se le concede la prisión domiciliaria. Puede ser desde una unidad penitenciaria, una dependencia policial o de otra fuerza de seguridad o hasta la propia detención domiciliaria.