Cristina Kirchner habló del CyberMonday y estalló la polémica: ¿el papel higiénico fue lo más vendido?

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar este jueves la causa de los Cuadernos de las Coimas y aprovechó para apuntar contra la gestión económica del presidente Javier Milei por la venta del papel higiénico durante el Cyber Monday.
Tras el cierre del CyberMonday 2025, Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje cuestionando el nivel de consumo de los argentinos y aseguró que el papel higiénico había sido el producto más vendido durante el evento.
Cristina Kirchner habló del Cyber Monday y estalló la polémica: ¿el papel higiénico fue lo más vendido?
“Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico", afirmó la expresidenta a través de su cuenta de X.
La captura de la publicación de Mercado Libre citada por Fernández de Kirchner en X corresponde a una marca específica de papel higiénico que aparece como “más vendida”. Sin embargo, ese rótulo suele utilizarse para indicar a los compradores que, dentro de un conjunto de productos similares, ese es el que registra más ventas, y no necesariamente que se trate del más vendido del mercado en general o de una campaña promocional como Cyber Monday.
Por su parte Cristina cerró, de manera irónica: “Lo dicho, si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico".
De hecho, en la empresa distribuyeron datos sobre lo más comercializado en su plataforma durante la campaña. Según Mercado Libre, los productos más vendidos en cantidad de unidades durante el evento promocional de e-commerce fueron los siguientes:
Como señal de la situación del consumo, según las mediciones de Mercado Libre, más del 60% de las compras fueron realizadas con financiación en cuotas.
Por su parte, el registro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, precisó que en los primeros días del evento, la mayoría de las búsquedas estuvieron concentradas en productos de mayor valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y TV.
El mensaje de la expresidenta se da en medio del juicio por los Cuadernos de las Coimas, en el que la principal acusada es ella y luego 86 imputados más, entre ellos exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.