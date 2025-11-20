Cristina Kirchner habló del CyberMonday y estalló la polémica: ¿el papel higiénico fue lo más vendido?

De hecho, en la empresa distribuyeron datos sobre lo más comercializado en su plataforma durante la campaña. Según Mercado Libre, los productos más vendidos en cantidad de unidades durante el evento promocional de e-commerce fueron los siguientes:

Zapatillas Adidas

Kit de internet satelital Starlink

Dispositivo de streaming Roku

Shampoo y acondicionador Elvive Óleo Extraordinario

Yerba mate Playadito

Como señal de la situación del consumo, según las mediciones de Mercado Libre, más del 60% de las compras fueron realizadas con financiación en cuotas.

Por su parte, el registro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento, precisó que en los primeros días del evento, la mayoría de las búsquedas estuvieron concentradas en productos de mayor valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y TV.

El mensaje de la expresidenta se da en medio del juicio por los Cuadernos de las Coimas, en el que la principal acusada es ella y luego 86 imputados más, entre ellos exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.