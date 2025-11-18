Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Embed

Qué bienes serán decomisados

El tribunal dispuso que el decomiso recaiga sobre:

Inmuebles pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank & Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL.

pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank & Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, identificadas como parte del circuito patrimonial analizado.

vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, identificadas como parte del circuito patrimonial analizado. Bienes de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de que los activos ya decomisados no alcancen para cubrir el total.

El tribunal también facultó a la Fiscalía a seguir identificando activos adicionales que pudieran provenir del delito, incluso si fueron transformados, sustituidos o mezclados con bienes de origen lícito, siempre que exista una vinculación temporal y económica razonable con la maniobra.

cristina-kirchner-lazaro-baez-DSHKOFTEO5FPLKE7M7MN5ZYDI4 Cristina Kirchner y Lázaro Báez, condenados con sentencia firme en la causa Vialidad.

El rol de la Fiscalía: cómo se reconstruyó el patrimonio investigado

El Ministerio Público Fiscal fue el encargado de precisar el origen y destino de los fondos investigados y de identificar las propiedades adquiridas por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período considerado clave en el esquema de obra pública adjudicada de manera irregular en Santa Cruz.

Los fiscales individualizaron bienes que, según el tribunal, constituyen:

Instrumentos del delito,

Efectos directos e indirectos,

O provecho económico obtenido por las maniobras investigadas.

Los argumentos de las defensas

Los abogados de Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Pavesi, Carlos Ganora, y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner pidieron rechazar el decomiso y sostuvieron que:

No existe nexo causal acreditado entre los bienes y el delito.

Hubo falta de prueba suficiente.

Se vulneran garantías constitucionales.

El decomiso alcanza propiedades adquiridas antes del ejercicio de cargos públicos.

La medida incluye bienes ya investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.

El tribunal, sin embargo, consideró que la sentencia firme ya acreditó la existencia de beneficios económicos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación irregular de obra pública y que los bienes cuestionados están comprendidos dentro de los instrumentos y efectos del delito, incluso cuando figuren a nombre de terceros no considerados “adquirentes de buena fe”.

por-la-causa-vialidad-cristina-kirchner-cumple-su-condena-de-seis-anos-en-prision-domiciliaria-foto-x-cfkargentina-XPW4MTCXWREFTBEM5WPIEGD2MM Por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner cumple su condena de seis años en prisión domiciliaria. (Foto: X @CFKArgentina)

Fundamentos legales e internacionales

La resolución se apoyó en normativa nacional e internacional, entre ellas:

Convención de la ONU contra la Corrupción,

Convención Interamericana contra la Corrupción,

Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre recuperación de activos ilícitos.

De acuerdo con estos estándares, el Estado tiene la obligación de recuperar bienes derivados de delitos de corrupción, aun cuando hayan sido transformados o transferidos a terceros.

Qué pasará con los bienes decomisados

El tribunal ordenó:

Inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados.

Notificar a la Corte Suprema para que determine el destino final de los inmuebles, conforme a las reglas vigentes.

Priorizar la reparación del daño causado al Estado y a la sociedad, como objetivo central del decomiso.

Además, aclaró que la Fiscalía mantiene la facultad de localizar nuevos activos durante la ejecución de la sentencia, siempre que se ajusten a los parámetros jurídicos definidos.