Quiénes son los nueve economistas que se reunieron con Cristina Kirchner en su casa

“No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentada ante el Partido Justicia para su apertura y discusión”, añadió.

En el mismo mensaje, la expresidenta sostuvo: “Estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales. En este contexto urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país”.

