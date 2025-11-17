En vivo Radio La Red
Política
Economista
Cristina Fernández de Kirchner
PRISIÓN DOMICILIARIA

Quiénes son los nueve economistas que se reunieron con Cristina Kirchner en su casa

La ex presidenta reunió en su vivienda de Constitución a nueve especialistas cercanos al peronismo que elaboraron un documento de más de 400 páginas con propuestas económicas para el Partido Justicialista.

Los economistas de izquierda a derecha: Anastasia Daicich, Jorge Carrera, Valentina Castro, Emiliano Estrada, Cristina Kirchner, Martín Pollera, Mercedes D’Alessandro, Juan Pablo Futten, Fernando Ausas y Pablo Manzanelli. (Foto: redes sociales).

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes, en su vivienda de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad, a un grupo de economistas de perfil peronista y cercano al kirchnerismo.

Cristina Kirchner en el balcón, del domicilio donde cumple arresto domiciliario. 

Nueve especialistas, siete hombres y dos mujeres, llegaron por la tarde al domicilio de San José 1111, donde mantuvieron el encuentro con la ex mandataria.

"En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI", expresó en X.

La ex jefa de Estado destacó además que el equipo trabajó durante más de 45 jornadas, dividido en comisiones dentro del ámbito del Partido Justicialista, para elaborar un documento de más de 400 páginas.

“No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentada ante el Partido Justicia para su apertura y discusión”, añadió.

En el mismo mensaje, la expresidenta sostuvo: “Estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales. En este contexto urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país”.

Quién es quién

  • Anastasia Daicich. Fue directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía. Es licenciada en Economía (UBA) y posee una especialización y maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO), además de una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona.
  • Jorge Carrera. Doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía (Italia). Contador y licenciado en Economía por la UBA, fue vicepresidente segundo del BCRA y ocupó distintos cargos técnicos en la entidad. También fue vicedirector del CEI, consultor internacional, profesor universitario y es investigador del Conicet.
  • Valentina Castro. Socióloga y estudiante de la Maestría en Economía Política (FLACSO). Es columnista económica en una emisora nacional y docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
  • Emiliano Estrada. Economista y diputado nacional por Salta. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior y ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019.
  • Martín Pollera. Economista formado en la UNLP. Fue secretario de Comercio durante la gestión de Silvina Batakis y ocupó cargos en el Ministerio del Interior. También fue funcionario en Florencio Varela.
  • Mercedes D’Alessandro. Exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Fundadora de Economía Femini(s)ta, docente e investigadora en distintas universidades nacionales.
  • Juan Pablo Futten. Contador especializado en tributación. Es docente en la UBA y asesoró al Senado en materias fiscales. Trabaja como profesional independiente.
  • Fernando Ausas. Economista formado en la UBA. Fue director general de Asuntos Financieros Contables en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) y coordina el área de Análisis Económico en la consultora Analogías.
  • Pablo Manzanelli. Doctor en Ciencias Sociales, licenciado en sociología por la UBA y magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del Conicet, docente en FLACSO y la UNQ, y miembro del equipo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).
Se habló de
Economista Cristina Fernández de Kirchner PJ Constitución Peronismo
