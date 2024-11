Cristina Kirchner habló sobre la condena en la Causa Vialidad: "No me van a hacer arrepentir"

cristina kicrhner.avif

Kirchner cuestionó a Javier Milei, luego de que su gestión le haya quitado la jubilación de privilegio: “Va solo a lugares donde hay millonarios, no se equivoca para ir a una universidad, un comedor o un sindicato. Siempre va donde son pocos y multimillonarios”. Asimismo, señaló que “el peronismo siempre llega para sanar”.

“A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este (Milei). Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”, lanzó CFK.

Cristina recordó lo que hizo durante su gestión y la de Néstor Kirchner, donde se le pagó la deuda al FMI y se les dio el dinero a las personas que sufrieron el corralito en 2001. Asimismo, aseguró: “El castigo que me quieren imponer, el precio, en definitiva, es bastante poco. Estoy dispuesta a pagarlo, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice”.

“De lo individual no se salva nadie, el militante cree en lo colectivo. Muchas veces piensan que caminando solo es posible llegar más rápido, pero caminando juntos llegamos mucho más lejos”, continuó Cristina Kirchner.

Para cerrar, la líder del Partido Justicialista recordó a su marido, Néstor Kirchner y dijo: “Nunca nos van a perdonar no seguir luchando”.

Noticia en desarrollo...