Cristina Kirchner: "La democracia tiene una deuda en materia de seguridad"

Y determinó: "Es necesario que a ese acuerdo democrático le suceda la construcción de un consenso económico, no donde todos opinemos igual, sino que abordemos los grandes problemas que tiene la Argentina”.

En ese sentido, pidió "terminar con debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad”. “La irrupción del narcotráfico, el crecimiento de la desigualdad, pero con la desigualdad sola no explicamos un proyecto de la seguridad. Ni tampoco con el gatillo fácil”, reconoció y lanzó: "Hay un fenómeno de autonomización de las fuerzas de seguridad. El gran acuerdo que tiene que haber entre todos los partidos es que las fuerzas respondan al poder civil".

"Para nosotros el orden es que el padre y la madre salgan a trabajar, que los chicos vayan al colegio y que todos se junten a comer a su casa. No hay orden que garantice más seguridad que eso. No es el gatillo fácil ni el palo: es el trabajo bien remunerado", definió la expresidenta en medio del clamor por su candidatura en 2023.

Ante los cánticos de "Cristina Presidenta", la titular del Senado buscó calmar a la militancia: "Por favor, como decía el general, ‘todo en su medida y armoniosamente’. Con el acuerdo democrático únicamente“.

Por otro lado, aseguró que "un proyecto del país se hace todos los días, escalón a escalón" y marcó que desde el 2015 "empezó un tobogán que parece no tener fin, el gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país que condiciona nuestras políticas porque tenemos que destinar recursos no para generar valor sino para pagar deuda”.

“Muchas veces se han tenido que tomar decisiones por el condicionamiento brutal con el que se recibió un Gobierno después del endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional”, indicó Cristina en el acto del Día de la Militancia.

Tras reiterar que en su gobierno la participación de los trabajadores fue la más alta, aclaró: "No era que vivíamos en Disney World, no existe la sociedad sin problemas. Hoy después de esos gobiernos populares, nacionales y democráticos surgió un nuevo instrumento, esta vez no es el partido militar, sino que fue el partido judicial”.

Las frases principales de Cristina Kirchner en La Plata

"Nací en esta ciudad en La Plata, cuando Perón llegó tenía 19 años y nunca en mi país, el país de todos nosotros, se podía elegir libremente al presidente”.

"Las mujeres recién votaron con los peronistas. El voto universal lo pusimos nosotros con Evita"

" No vengo con reproches para nadie, simplemente para que podamos reflexionar juntos y juntas. Simplemente para entender qué nos pasó"

"Vuelvo a reconocerlo, el valor de la democracia que hoy algunos ponen en duda, es simplemente el valor de la vida. Aquel partido militar que condicionó la voluntad popular terminó en la tragedia política social y humanitaria que fue la derrota en Malvinas".

"Para educarse, para comer y para trabajar primero hay que estar vivo".

“Aquel 30 de octubre, aquel periodo inauguró un acuerdo democrático, un acuerdo democrático tácito y también expreso”.

“Ese acuerdo donde podíamos tener todas las diferencias del mundo, pero nadie quería matar a nadie. A nadie se le deseaba la muerte por pensar diferente, ni siquiera a aquellos que habían hecho de la muerte un instrumento político”.

"La construcción democrática se quebró el pasado 1 de septiembre"

“Hay que terminar con debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad”.

“Ningún partido político lo ha podido solucionar. Terminemos con ese debate berreta de los garantistas por un lado y los mano dura por el otro. Muy berreta, cínico y mentirosos es ese debate”.

“Lo que me pasó sirvió para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los manos dura a la política de seguridad nacional le pusieron una miss argentina para que controlase los gastos reservados”

“Hoy además de los cincuenta años del retorno de Perón, hace un año un pibe de acá del conurbano, Lucas González, jugador de Barracas Central, era asesinado por una brigada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Pudo haber sido también de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Olvidemos los partidos políticos y discutamos la cuestión de seguridad en nombre de todas las víctimas”.

“La irrupción del narcotráfico, el crecimiento de la desigualdad, pero con la desigualdad sola no explicamos un proyecto de la seguridad. Ni tampoco con el gatillo fácil”.

“Como decía el general, ‘todo en su medida y armoniosamente’. Con el acuerdo democrático únicamente“

"Eso que cantaban durante esos diez días maravillosos en la puerta de mi casa, he pensado mucho, cuál era el objetivo. Me impresionó leyendo un proyecto que sugestivamente presagiaba casi como una suerte de adivino que algún loco podía atentar contra mi vida. Me impresionó mucho la frase con la que cerraba en letras mayúsculas, y ahí estaba la clave de lo que se intentó hacer, la frase decía ‘sin Cristina hay peronismo, y sin peronismo sigue habiendo Argentina’”.

“En esa frase estaba condensado el objetivo, el objetivo de siempre suprimir al peronismo. Simplemente porque sin Cristina hay peronismo posiblemente dividido, enfrentado, inocuo, imposibilitado para cualquier proceso de cambio. Y sin peronismo sigue habiendo Argentina, el viejo proyecto de siempre la desaparición del peronismo".

“Realmente creen que con eso se termina la voluntad de un pueblo de tener una vida digna y una patria justa? Si hubiera sido tan simple ya lo hubieran logrado hace tantos años. El peronismo siempre termina reencarnándose y lo que parecía muerto y sepultado finalmente no lo es”.

“¿Por qué no prueban sentarse a conversar con el peronismo a ver qué modelo de Argentina queremos?”

“Es necesario que a ese acuerdo democrático le suceda la construcción de un consenso económico, no donde todos opinemos igual, sino que abordemos los grandes problemas que tiene la Argentina”.

“A ese partido militar que se fue en octubre le sobrevino el ciclo del neoliberalismo. Cuando escucho como una novedad que quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, ya pasó en los noventa. Cuando Néstor llegó a la presidencia ya estaba en concurso de acreedores, cuando llegué apenas tenía 26 naves y el resto era chatarra”.

“El Estado les pagaba el salario y el combustible y era de una empresa extranjera. Además de vaciarla con los aviones, los simuladores y los inmuebles, cuando la devolvieron porque no la podían sostener lo único que quedaba era el edificio de Madrid alquilado”.

“Hagan las cuentas completas, sumen todo, es necesario sumar todo. Nos hablan de volver a privatizar las jubilaciones, pero Dios míos si no hubiéramos recuperado los recursos de los trabajadores para que los administre el Estado hoy tendríamos millones de argentinos a la intemperie, sin ningún beneficio”.

“Es cierto que la jubilación no alcanza, pero y si no se hubieran podido jubilar, ¿cuánto peor estaríamos?”

“Otra fuerza política no tan novedosa dice que hay que volver a los noventa y que el ministro de la convertibilidad fue el mejor de la historia. Y dicen que son lo nuevo, acá los únicos nuevos somos nosotros, los que cambiamos la Argentina después de 2001”.

“Un proyecto del país se hace todos los días, escalón a escalón. La Argentina que recibimos allá en 2001 era muy diferente a la que dejamos en 2015”.

“Allí empezó un tobogán que parece no tener fin, el gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país que condiciona nuestras políticas porque tenemos que destinar recursos no para generar valor sino para pagar deuda”.

"También la necesidad de un Estado fuerte que vuelva a terciar en la distribución del ingreso. Me han escuchado muchas veces, solo voy a recordar que en este mismo lugar allá por noviembre de 2020, me toco decir que no había dudo que íbamos a crecer mucho pero que teníamos que alinear precios y tarifas para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos".

"No es por reprocharle nada a nadie, simplemente es para entender que cuando alguien dedicó su vida a la militancia, y tuvo el inmenso honor de ser dos veces presidenta, cuando decimos las cosas no es por terquedad o capricho es simplemente para ayudar a que las cosas se hagan mejor".

“Dicen que el tercer gobierno kirchnerista, o el segundo de Cristina, fue malo. Fue malo para los angurrientos que nada les alcanza, pero el salario alcanzaba para los trabajadores llegar a fin de mes y ahorrar”.

“No era que vivíamos en Disney World, no existe la sociedad sin problemas. Hoy después de esos gobiernos populares, nacionales y democráticos surgió un nuevo instrumento, esta vez no es el partido militar, sino que fue el partido judicial”.

"Condicionar la voluntad popular a los intereses económicos termina mal, no es bueno para la democracia y el pueblo”.

“Esta inflación que tenemos cuando vemos el desagregado, vemos que las telecomunicaciones 12%, el doble de la inflación, porque hay jueces que dijeron que el decreto para que sea un servicio público no se debe aplicar”.

