"Si se confirmara la condena por el delito de jefa de asociación ilícita, sería un delito federal, por lo que podría ser indultada", según lo establece la Constitución nacional, aseguraron en el entorno del Presidente.

Aunque Cristina quisiera evitar esa alternativa porque significaría reconocer que hubo delito, también en el kirchnerismo impulsan esa medida.

Así lo confirmó este miércoles uno de los dirigentes del kirchnerismo duro y exministro de la Corte Suprema más cercano a la expresidenta, Raúl Eugenio Zaffaroni.

El exjuez aseguró que “si la vicepresidenta es condenada no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”.

“¿Qué legitimidad tendría un Gobierno electo en 2023 en medio de proscripciones y manipulaciones de jueces directamente embarcados políticamente y decididos a condenar?”, planteó Zaffaroni.

Mientras, desde otros sectores del oficialismo se preguntan la inversa: ¿qué legitimidad tendrá Alberto Fernández para dictar un indulto, en medio de la crisis política y económica en que está envuelto el Gobierno?

El escenario político que analiza Alberto Fernández si Cristina es condenada

Todo el Gobierno salió a expresar su respaldo a la vicepresidenta y está en alerta permanente para agitar movilizaciones si es necesario. En ese marco, se aglutinó detrás del mensaje que dejó la vicepresidenta en su alegato del martes a través de las redes sociales, que definió como su "derecho a defensa".

"Si me condenan a mí, condenan a todo el peronismo", afirmó, para luego pedir que también investiguen a todos los empresarios y a la oposición, más precisamente al entorno del expresidente Mauricio Macri. Esa fue la advertencia que dejó Cristina le formuló tanto al oficialismo como a la oposición y al Poder Judicial.

Según esa estrategia, una condena a Cristina arrastraría a todo el sistema político, advierten en la Casa Rosada para justificar que analizan un posible indulto presidencial.

La senadora Juliana Di Tullio afirmó que preparan una masiva marcha en apoyo a Cristina Kirchner.

Mientras tanto, la estrategia de defensa es buscar deslegitimar las pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y convocar a movilizaciones intermitentes, además de una gran manifestación para el 17 de octubre.

Ese escenario de conflictividad política es lo que Alberto analizó ayer con el jefe de la AFI, Agustín Rossi, luego de escuchar por TV el descargo de Cristina.

Según supo A24.com, por ahora el Gobierno está conforme con el desarrollo de los hechos. La presentación de Cristina, afirman, "fue contundente" al contraatacar a los fiscales y vincular al macrismo con los bolsos con 9 millones de dólares de José López.

Dentro del Frente de Todos hay distintos universos que están dispuestos a armar una movilización en torno a esto. Entre quienes aparecen como principales impulsores de esta iniciativa se encuentran los senadores nacionales Juliana Di Tulio y Oscar Parrilli, y el referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque.

Rossi sumó su visión: "Con las movilizaciones en el Congreso y la casa de Cristina, quedó claro también que no nos van a llevar puestos así nomás. Va a haber una defensa fuerte de parte del peronismo y del movimiento nacional y popular con Cristina, y eso se va a notar".

La Casa Rosada se abroquela en defensa de Cristina Kirchner

Alberto Fernández "sigue muy atento a todo lo que estaba pasando con Cristina, está en diálogo con ella y la realidad es que todo lo que mostró la vicepresidenta es muy contundente", dijo Rossi a A24.com.

Respecto de la acusación de los fiscales, otras fuentes de la Casa Rosada agregaron que "todos piensan que es un disparate jurídico", al tiempo que apuntaron contra los fiscales por su presunta parcialidad.

La respuesta del Gobierno al alegato de Luciani contra Cristina Kirchner

Sobre la acusación concreta que hacen los fiscales respecto del vínculo de Cristina Kirchner con Lázaro Báez, en la Casa Rosada explican que la estrategia será colaborar en la refutación de las pruebas e intentar demostrar que la vice no tenía responsabilidad en la licitación de las obras públicas en Santa Cruz. Al mismo tiempo, el objetivo será deslindar la responsabilidad en el gobierno de esa provincia, aunque evitan mencionar a la cuñada de la vicepresidenta, Alicia Kirchner.

"Lo que hacía el gobierno nacional era transferirle los recursos a la provincia. Era Santa Cruz la que llamaba a licitación, la que adjudicaba la obra, la que controlaba la ejecución de la obra", afirman.

¿Qué responsabilidad tiene Cristina en eso? En el Gobierno aseguran que "no hay una foto, no hay un diálogo, no hay un chat, no hay una firma, no hay un acto administrativo que involucre a Cristina", aunque prefieren no hablar de la relación personal de la vicepresidenta con Lázaro Báez.

La mayor crítica que hacen en el Gobierno a los alegatos de Luciani y Mola radica en que "es imposible que alguien que sea jefe de Estado pueda controlar lo que sucede en los escalones inferiores, tan inferiores". Pero por las dudas, ya están pensando en una opción extrema.