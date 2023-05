Cristina Kirchner no habló de candidatos pero dejó una sugestiva frase sobre quién cree que debe "tomar la posta"

Cristina Kirchner dijo además en un reportaje con el programa "Duro de Domar" que conduce Pablo Duggan que “esta será una elección de tres tercios, donde lo importante son los pisos y no los techos; lo importante será entrar al ballotage”.

Este objetivo de la vicepresidenta tiene una explicación: procura polarizar y levantar como adversario al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, para que ingrese en el ballotage y compita contra el candidato del Frente de Todos. Según sus encuestas, cualquier candidato peronista, salvo ella, le ganaría Milei. Es uno de los motivos de su renuncia a ser candidata.

En cambio, cualquier candidato del Frente de Todos perdería contra cualquier candidato de Juntos por el Cambio porque éste recibiría la mayoría de los votos anti K de Milei, según esos sondeos.

Kicillof puede adelantar elecciones; Bullrich eligió a Grindetti y dejó heridos

Según pudo saber A24.com, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también descarta la pelea presidencial y mantiene vigente la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales de gobernador e intendentes para el 1° el 8 de octubre mientras que las presidenciales serán el 22 de octubre.

Del otro lado, el dato que irrumpió este jueves en Juntos por el Cambio fue que la precandidata presidencial de PRO, Patricia Bullrich, eligió al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como su propio precandidato a gobernador. Esa definición dejó heridos: Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre se creían merecedores.

Bullrich le ofreció a Ritondo ser candidato a diputado para presidir la Cámara de Diputados si ella se convierte en Presidenta. Según confiaron a A24.com cerca del diputado, Ritondo pidió tiempo para pensar y recibió llamados del precandidato a presidente de PRO Horacio Rodríguez Larreta y del postulante a gobernador Diego Santilli para sumarse a ese sector. Ahora esperará algunas semanas para decidir qué alianza seguir en el PRO.

Dicen en el PRO que María Eugenia Vidal, socia política de Ritondo, estaba "indignada". Tampoco estaban conformes Iguacel y De la Torre, que seguramente tendrán altos cargos en las listas de candidatos con promesas de ministerios.

Cristina prometió definiciones el 25 de Mayo en la Plaza de Mayo

En el Frente de Todos, se desató un debate interno sobre la futura candidatura presidencial luego de que Cristina Kirchner ratificara que no será candidata a nada. La vicepresidenta mantuvo el misterio este jueves sobre a quién apoyará para las presidenciales. Pero anticipó que algo dirá durante el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo. “Si quieren saberlo, vayan a la Plaza”, dijo en la entrevista con el periodista Pablo Duggan.

Sin embargo, dejó algunas frases sugestivas. En la Casa Rosada aseguran que si Massa no puede presentarse como candidato por las complicaciones de la economía y no recibe auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), la vicepresidenta le dará su respaldo al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Cuando Duggan le preguntó qué hará en el futuro, ella dejó una definición que podría referirse a Wado De Pedro: “Voy a militar como he militado toda mi vida. ¿Qué espero? Que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta”. Wado De Pedro es hijo de dos desaparecidos de la década del 70 y fue en sus orígenes políticos el líder de la agrupación Hijos. Es el único dirigente del Frente de Todos que responde a ese patrón.

Massa, ahora más inseguro de ser candidato

Si bien Massa tiene respaldo de Cristina Kirchner, la vicepresidenta no está segura ahora de la conveniencia de su postulación por las incertidumbres económicas. Además, Massa no es hijo de la "generación diezmada". El propio ministro de Economía no está cómodo para decidir su futuro: por ser el ministro, un cimbronazo económico, cambiario o inflacionario en medio de su campaña lo debilitaría al extremo.

Según pudo saber A24.com de fuentes seguras de la Casa Rosada y del Frente de Todos, si Massa no compite, la vicepresidenta ungirá a De Pedro, que levantó el perfil en estos días. Pero también se presentarán como candidatos el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y posiblemente el jefe del Gabinete, Agustín Rossi.

En ese caso habrá competencia interna en las PASO del 13 de agosto en el Frente de Todos. De Pedro, Scioli, Rossi, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se han pronunciado por una competencia efectiva del peronismo en las PASO, al revés de Massa que propuso “candidato único” en caso de ser él.

“Rossi está hablando con varios dirigentes del peronismo, de distintos sectores, pero tiene ganas de ser candidato”, señalaron a A24.com altas fuentes de la Casa Rosada. Scioli está decidido a competir contra cualquiera. Algunos analizan que Alberto Fernández tiene simpatías por Scioli y por Rossi, pero de ellos quedaría uno solo en carrera.

Scioli recorre el conurbano; Wado se lanza desde "La Remisería"

El ex gobernador está en campaña y visitó en estas últimas semanas a los intendentes de Moreno, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverria, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda y Quilmes, entre otros.

Si Massa se presenta a las elecciones, posiblemente Cristina Kirchner lo respaldaría y De Pedro bajaría su candidatura. Pero Wado está subiendo hoy el perfil con un guiño de Cristina Kirchner y del diputado Máximo Kirchner, tal como se nota en la cuenta de Twitter “La Remisería”, que escriben sus asesores de prensa.

Esa oficina de planta baja de la Casa Rosada adoptó ese nombre porque abre sus puertas a toda hora a funcionarios y a los periodistas acreditados que se cruzan y hablan e intercambian opiniones. “Wado tiene luz verde para subir el perfil. Pero todavía el candidato puede ser Massa”, señalan en su entorno. Pero De Pedro reúne equipos y planea campañas.

El massismo, no obstante, se moviliza. Este viernes en San Fernando se reunirán cien dirigentes del Frente Renovador a los efectos de establecer la organización del congreso nacional del partido de Massa para el mes de junio.

La vicepresidenta rescató a Massa pero hundió al Presidente

También Cristina Kirchner criticó al propio Alberto Fernández por la gestión económica y la comparó con la de su gobierno que terminó en 2015 con mejores índices. Pero dijo que este Gobierno "es mejor que el de Mauricio Macri".

Cuando le preguntaron por Massa, dijo: “Sí, agarró una papa caliente. Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI”. Fue un intento por rescatar al ministro de Economía. Precisamente, Massa renegocia el acuerdo y pide un auxilio de 10.000 millones de dólares y el Fondo exige una devaluación, que éste y la vicepresidenta rechazan. Precisamente, ese auxilio sería clave para la postulación de Massa como precandidato presidencial.

También criticó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que tiene el respaldo de Alberto Fernández, aunque sin nombrarlo. “Cuando tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central, es déficit cuasi fiscal. Pero el acuerdo con el FMI establece tasa de interés positiva”, dijo.

“El endeudamiento y fuga generó el estallido inflacionario”, señaló. Y lo comparó con su gobierno. “En 2015, se podían comprar hasta 2500 dólares por mes. Y me puteaban en colores. Hay que saber diferenciar. Si ahora se pudieran comprar 2500 dólares por mes, ¿quién podría comprarlos?”, dijo, en otra velada crítica al Presidente.

Viejos pases de factura contra el Presidente por la campaña de 2019

También Cristina Kirchner le pasó facturas a Alberto Fernández por el manejo la campaña electoral de 2019 después de aquellas PASO. "Habíamos ganado las PASO por 15 puntos. Hasta allí la campaña se manejó en el Instituto Patria. Pero después se decidió decir que el dólar a 60 pesos estaba bien. Eso fue un error”, dijo. “Yo se lo dije a Alberto”, dijo, molesta.

Ratificó su renuncia a ser candidata. “Me parece que está muy claro. Hay compresión de texto en la gente. Ya lo había dicho el 6 de diciembre. Yo no me manejo hormonalmente, me manejo con las neuronas”, dijo. “¿Dejar al peronismo sin candidato en pleno proceso electoral? No, gracias”, dijo la vicepresidenta, convencida de que la Corte la suspendería.

También criticó al actual gobierno por una “regresión en la distribución del ingreso” y dijo que ella fue advirtiendo de los problemas. Y señaló que “ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad. Que entiendan que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un buen salario, les alcanzaba para ahorrar”. Otro tiro por elevación al Presidente.