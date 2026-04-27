Causa Cuadernos: el jueves declarará José López, el acusado clave que apuntó contra Cristina Kirchner

Las otras declaraciones

En paralelo a su exposición, el tribunal prevé avanzar con las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. En el caso de Marcuzzi, su defensa había pedido una “reparación integral” como vía para lograr el sobreseimiento, pero la solicitud fue rechazada por la fiscal de juicio Fabiana León. Luciano, por su parte, también figura como arrepentido y reconoció ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para sostener concesiones viales.

La etapa que se abre continuará durante mayo con la convocatoria a periodistas que participaron en la investigación original, además de exfuncionarios y personas cercanas a los principales imputados. Entre ellos figura Miriam Quiroga, quien se desempeñó como secretaria de Néstor Kirchner.

En los últimos días, el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli desestimó distintos planteos de nulidad presentados por las defensas, que buscaban frenar el avance del juicio.