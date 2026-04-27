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Causa Cuadernos: el jueves declarará José López, el acusado clave que apuntó contra Cristina Kirchner

El rol de José López como arrepentido lo ubica en el centro del expediente, que también avanzará con empresarios, exfuncionarios y periodistas vinculados a la investigación.

El momento en el que José López arrojaba los bolsos en el convento (Foto: archivo).

El momento en el que José López arrojaba los bolsos en el convento (Foto: archivo).
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El exsecretario funcionario durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 es uno de los acusados más comprometidos del expediente, con impacto directo sobre la situación judicial de Cristina Fernández Kirchner. Su rol como imputado colaborador lo ubicó en el centro de la investigación, luego de admitir su participación en un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de empresarios contratistas. En su declaración, también vinculó a otros funcionarios de alto rango como parte de la estructura que organizaba esos pagos.

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Jos&eacute; L&oacute;pez declarar&aacute; ante el TOF 7 en el inicio de una etapa clave del juicio con 43 testimonios previstos. (Foto: archivo).

José López declarará ante el TOF 7 en el inicio de una etapa clave del juicio con 43 testimonios previstos. (Foto: archivo).

Su nombre cobró notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un convento, episodio que marcó un punto de inflexión en las causas por corrupción vinculadas a la obra pública.

Las otras declaraciones

En paralelo a su exposición, el tribunal prevé avanzar con las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. En el caso de Marcuzzi, su defensa había pedido una “reparación integral” como vía para lograr el sobreseimiento, pero la solicitud fue rechazada por la fiscal de juicio Fabiana León. Luciano, por su parte, también figura como arrepentido y reconoció ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para sostener concesiones viales.

La etapa que se abre continuará durante mayo con la convocatoria a periodistas que participaron en la investigación original, además de exfuncionarios y personas cercanas a los principales imputados. Entre ellos figura Miriam Quiroga, quien se desempeñó como secretaria de Néstor Kirchner.

En los últimos días, el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli desestimó distintos planteos de nulidad presentados por las defensas, que buscaban frenar el avance del juicio.

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