Cristina Kirchner rompió el silencio tras el atentado: "Estoy viva por Dios y por la Virgen"

Y agregó: “Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983″.

“Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solo volver a votar, yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir política, erradicando la violencia y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente”, alertó la exJefa de Estado.

En su exposición ante las diferentes congregaciones, reveló que el Papa Francisco se comunicó al otro día del atentado. "Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes me llamó. Estuvimos hablando y me dijo que los actos de odios y de violencia siempre son precedidos por palabras y verbos de odio y violencia. Primero es lo verbal y ese clima va creciendo y creciendo y se produce bueno...no quiero hablar de eso de ese día, no".

Por otro lado, aseguró que le hubiese gustado estar el viernes en la Basílica de Luján en la misa que se realizó “por la Paz y la Fraternidad de los argentinos”, pero que no quería obstaculizar la ceremonia por la cantidad de "seguridad" que habría a su alrededor.

En varias partes de su discurso frente a los líderes religiosos bromeó: "Me volví un poco mística, un poco de razones me asisten"

Diálogo con la oposición: la opinión de Cristina Kirchner

Tras la convocatoria del ministro del Interior, Wado de Pedro, a la oposición para establecer un diálogo político para “reencauzar la convivencia democrática”; Kirchner abogó: "Esa pasión que tenemos para que la gente vuelva a comer o tener trabajo no lo vamos a lograr únicamente los que pensamos de una manera".

"Cuando yo me junté con Melconian, esta es la gracia, la gracia no está en juntarse con los que piensan igual, sino con los que piensan distinto y ver si en economía, al menos, podemos tener un acuerdo mínimo. Porque todos hablan de la inflación, el problema de la inflación es porque no tenemos moneda, algo de lo que yo vengo hablando de la economía bimonetaria. Hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir”, explicó la vicepresidenta.

Y sentenció, tras leer un discurso de un legislador radical en una sesión de enero de 1930, luego de que Hipólito Yrigoyen sufriera un atentado en la puerta de su casa: “Siempre hubo grupos, no mayoritarios, pequeños pero de gran poder que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente”.

Cerró su exposición con una frase del Papa Francisco: "Recen por mi, lo necesito".