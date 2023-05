Cristina Kirchner subió al escenario a los dos finalistas, pero Wado De Pedro se lanzó a la precandidatura con un video

Uno de ellos será Wado De Pedro. El otro será el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que ayer no estaba en la conmemoración de los 20 años de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo, donde no hubo un acto patrio, sino político partidario. Scioli fue el gran ausente junto a Alberto Fernández.

El Presidente se exilió en Chapadmalal luego de que el kirchnerismo le enviara mensajes para que no fuera al mitin por sus declaraciones sobre las "desprolijidades éticas graves" de Cristina Kirchner en las obras públicas con Lázaro Báez. Fue un virtual destierro al presidente elegido por Cristina Kirchner en 2019 y al primer jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

Scioli no se baja y Rossi se sube el lunes a la presidencial

Alberto Fernández en la jura de Daniel Scioli y Agustín Rossi.jpeg

“Daniel no se baja, va a enfrentar en las PASO al que se presente”, dijeron a A24.com muy cerca del “Pichichi”, el ex gobernador bonaerense. Además, el lunes próximo, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anunciará su precandidatura presidencial para las primarias.

Con tres candidatos en la grilla, más el autoproclamado Juan Grabois, líder del Frente de Trabajadores Excluidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, no se presentaría a las PASO porque sostiene que debe haber un “candidato único y competitivo”. Sin embargo, en el escenario de este jueves Massa entraba en la misma foto que Cristina Kirchner y que Wado De Pedro. “Cristina subió al escenario a los dos finalistas”, señalaban en las oficinas de De Pedro, rebautizadas en la Casa Rosada como “La Remisería”.

Todavía hay algunas chances de que Massa se presente si consigue oxígeno financiero del Fondo Monetario Internacional para evitar sobresaltos cambiarios durante la campaña. También debería lograr que todos los sectores del Frente de Todos lo respalden como candidato de la unidad, algo ya más difícil que convencer a Kristalina Giorgieva.

Si se presentan Scioli, De Pedro, Rossi y Grabois, Massa podría postular para las PASO al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para que el Frente Renovador tenga una presencia en las primarias del peronismo, según fuentes muy allegadas a Massa. Esto ocurriría en la convención del Frente Renovador del 10 de junio. Está por verse.

Wado de Pedro se lanzó a la candidatura con un spot donde tomó la "posta"

Cristina Kirchner no dio señales de elegir a un precandidato durante su discurso ante la Plaza de Mayo este jueves. Pero Wado De Pedro se lanzó como precandidato por la noche con un spot elocuente sobre sus intenciones de postularse para las presidenciales. Dura 47 segundos y comienza con la voz del ex presidente Néstor Kirchner en un discurso. “Formo parte de una generación diezmada castigada con dolorosas ausencias”, señalaba el ex presidente.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1661885600524382208 Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione pic.twitter.com/uutmGh1foP — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 26, 2023

Luego aparece la voz de Cristina Kirchner en el último reportaje de C5N hace una semana. “¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta…” Es evidente que la vicepresidenta no usó esas palabras por casualidad; reprodujo las de Kirchner. Y fue el mensaje cifrado de que le daba la derecha a Wado.

De Pedro es hijo de desaparecidos, precisamente “la generación diezmada”, aludida por Kirchner y Cristina. En el spot sigue una voz de una locutora en off que hilvana el mensaje sobre el doble sentido de la palabra “posta”: la verdad, en jerga popular, y el pase en una carrera de postas.

Esa voz superpuesta a imágenes de Wado De Pedro señala:

“La posta del trabajo y el salario digno.

“La posta de la producción.

“La posta de la cultura y el arte.

“La posta de la industria argentina.

“Esta es la posta que va a tomar una nueva generación.

“La posta del orgullo argentino.

“Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza.”

Esta última frase fue utilizada por De Pedro para presentar el video en todas sus cuentas de redes sociales, donde prevalecen imágenes de él mismo presentándose como “la posta” en distintas circunstancias de sus recorridas políticas.

Según fuentes de la Casa Rosada y del kirchnerismo puro, la foto de la Plaza de Mayo entre Cristina, Wado y Massa simboliza a los candidatos preferidos de ella. “Nada nuevo, son ellos. Pero siempre dijimos que no se sabe hasta el final. Falta un mes para el cierre de listas. Hay que seguir trabajando”, señalaron en La Remisería de Wado De Pedro. “Cristina subió al escenario a los finalistas. Los que estuvieron al lado son los que corren hasta el final”, dijeron.

Bullrich y Larreta, en la recta final de los "vices radicales"

INTERNA RADICAL-Manes-Cornejo-Morales-Valdes.jpg

Entre tanto, en la oposición de Juntos por el Cambio está cada vez más claro que los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta llevarán en sus fórmulas a candidatos a vicepresidente de la Unión Cívica Radical. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, todavía sostiene su precandidatura presidencial, pero altos dirigentes radicales lo sindican como el vice de Rodríguez Larreta.

En el campamento de enfrente, Patricia Bullrich desoja la margarita entre el jefe del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes. El bullrichismo, en tanto, sigue resistiendo la precandidatura presidencial de José Luis Espert, de Avanza Libertad, en las PASO. “Todavía no fue decidido por el PRO”, dijo a A24.com Silvana Giudici.

En este escenario, es probable que el radicalismo termine sin presentar ningún precandidato presidencial en las PASO. O que sólo se presente Facundo Manes. Muchos dirigentes con territorio que defender, intendentes y candidatos a diputado, necesitan colgar sus boletas electorales de las boletas de los precandidatos que encabezan las encuestas, Bullrich y Larreta, y no de candidatos que tengan pocas chances. De ese modo, se diluye el apoyo partidario a los radicales.

El operador que formó la primera mesa radical para Bullrich

En ese sentido, el operador bullrichista Damián Arabia logró esta semana armar la primera mesa de radicales con Patricia Bullrich y piensa replicarla en todo el país. “Son radicales que decidieron que Patricia es la persona”, dijo Arabia a A24.com. En Córdoba presentó al ex ministro de Defensa y ex diputado Oscar Aguad y al intendente de Jesús María, Luis Picat, dirigentes cercanos al diputado Rodrigo de Loredo, que será candidato a intendente de la capital cordobesa. También la conformó Soledad Carrizo, que responde al senador y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Con ellos, se sumaron un centenar de intendentes y legisladores. En Córdoba, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, pretende presentarse como candidato a diputado para su reelección. Pero quiere tener las dos boletas presidenciales del PRO, la de Bullrich y Larreta, y no ceñirse a una radical con pocas chances.

“Esto cambia todo el tiempo, pero vemos a Morales como vice de Larreta y a un cornejista como vice de Patricia. Y Manes sigue jurando que se presenta sí o sí”, señaló un diputado que espera que las listas de diputados se unifiquen detrás de todos los candidatos presidenciales como en 2015 en las PASO entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

“Negri es más larretista, pero como va de diputado nacional, quiere que haya lista de unidad de diputados nacionales por el distrito Córdoba para no tener que elegir entre papá Horacio y mamá Patricia, ya que se lleva bien con ambos”, dijo un legislador nacional que conoce las internas radicales. Morales mide poco en las encuestas cordobesas.

En Juntos por el Cambio, podría estallar la interna bonaerense

el pro en Bs As - Grindetti - Santilli - FOTO OPINARG.jpeg

“Habrá dos radicales que serán vices de Larreta y Patricia, ahí van los votos radicales. Pero en la provincia de Buenos Aires, la pica entre Larreta y Patricia puede traer cualquier tipo de escenario y hay dos candidatos a gobernador fuertes, Diego Santilli, larretista, y Néstor Grindetti, bullrichista”, señalan en la UCR.

Ahí también los radicales apuntarían a poner el candidato a vicegobernador, aunque piden que haya un solo candidato del PRO para no tener que elegir entre dos “papás”. El candidato que aportaría el radicalismo sería Maximiliano Abad, el presidente de la UCR bonaerense. Pero la unificación de candidatos a gobernador del PRO parece difícil. Larreta no quiere compartir a Santilli con Bullrich, aunque Santilli quiere ir con las dos boletas para sumar votos por ambos frentes.

Tampoco Bullrich quiere compartir ni resignar a Grindetti, porque considera que el intendente de Lanús es un candidato bonaerense puro y fuerte en la tercera sección electoral y considera que su propia fuerza electoral lo levantará. Patricia Bullrich quiere ganarle a Larreta con sus propios candidatos y en todas las líneas.

“Si, pero mientras Juntos por el Cambio dirime esta interna que durará 3 meses más, Javier Milei está firme y Cristina Krichner pondrá sólo a Axel Kicillof”, dijo un dirigente radical. Sin embargo, eso no sería así. Kicillof sólo acompañará al candidato presidencial que bendiga la vicepresidenta. Scioli y Rossi tendrían que buscar otros candidatos a gobernador, intendentes, diputados nacionales y provinciales. Porque en este caso, son los seguidores de Cristina los que no quieren compartir a Kicillof y a sus candidatos con las demás listas presidenciales.