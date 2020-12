Cruces durante el debate por el aborto en Senado: Mayans protestó por el "tratamiento exprés"

Debate en comisiones sobre el aborto (Fuente: Télam)

Con el objetivo de que se trate en el recinto el 29 de diciembre, el Senado comenzó este lunes 14 de diciembre con el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la presencia de tres funcionarios nacionales, el senador José Mayans -conocido por su oposición al proyecto- aprovechó para quejarse por la decisión de acortar el número de expositores.

Desde las 14.05 y por videoconferencia, expusieron el ministro de Salud, Ginés González García; la ministra de la Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales.

Allí, jefe del bloque Frente de Todos apuntó contra el Gobierno por la decisión de acortar el número de expositores. "No estamos conformes con la presentación de la ley" por parte de los funcionarios nacionales, agregó.

Según adelantaron, se espera que las comisiones emitan su dictamen el próximo jueves 17 de diciembre, tras la presentación de unos 50 expositores, a favor y en contra, que participarán de las reuniones que tendrán lugar este martes y miércoles.

Al igual que ocurrió en 2018, este proyecto, que ya fue aprobado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones en Diputados el viernes 11 de diciembre; vuelve a definirse en la Cámara alta.

Qué dijeron los funcionarios nacionales

Ginés González García: "Es un proyecto que ha tenido en cuenta la experiencia mundial. Es extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres. En el día de hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y 100 internaciones sólo en los hospitales públicos, producto de complicaciones en aborto. Esto sucede, pero no sucede igual en todas: hoy una mujer argentina que tiene educación, dinero, estructura, sistema, familia, en realidad en gran parte está accediendo a una innovación tecnológica, que es una droga, un medicamento. Pero hay otro sector social, que son las vulnerables, y si bien la ley es para todas, tiene que ver específicamente con mejorar desde un aspecto de equidad. No es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina".

Elizabeth Gómez Alcorta: "Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino. No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional. Estamos convencidos de que el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto. Lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado. Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción. Además, no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado".

Vilma Ibarra: "Tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Sabemos que este proyecto solo no alcanza, para disminuir la cantidad de abortos se necesita un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas y todo este conjunto de medidas tiene que llevar a disminuir los embarazos no intencionales y los abortos, que hoy se acercan a cifras muy preocupantes que nos interpelan. Las mujeres no nos embarazamos para abortar y si este proyecto se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas, ni las creencias de nadie. Nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales, que haya menos abortos, y lo vamos a conseguir con políticas sustantivas".

Cruces y polémica

Desde el comienzo de la jornada, las críticas y las internas fueron las protagonistas durante el análisis del proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara baja.

El primero en quejarse fue el senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, quien reclamó incluir a la comisión de Asuntos Constitucionales en el debate. Tras ser declinado el pedido, el legislador, que se manifestó en contra del aborto, aseguró que el proyecto "es equivocado y una forma simbólica de desresponsabilizar al varón en una situación tan delicada" y que ambos tienen los "mismos derechos y responsabilidades como progenitores".

El radical Mario Fiad, titular de la Comisión de Salud, tras expresarse en contra del aborto, afirmó: "Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental".

Otro de los momentos polémicos fue encabezado por José Mayans, jefe del bloque Frente de Todos, quien apuntó no solo contra el Gobierno, sino también contra el proyecto y la decisión de acortar el número de expositores.

"Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica; y para mi han sido argumentos no válidos" porque "el derecho a la vida es desde la concepción", afirmó y agregó: "No estamos conformes con la presentación de la ley" por parte de los funcionarios nacionales.

Luego de sus dichos, la también oficialista Silvia Sapag (Neuquén), aseveró: "Estoy viendo que los que no están a favor de la ley quieren entorpecer que sea tratada este año". "No tratamos eso, no queremos entorpecer nada. No puede decir eso. ¿Cómo vamos a estar entorpeciendo?", respondió Mayans.

"Ya sabemos que cada uno tiene su visión del tema y que quieren un tratamiento exprés, pero sino hubiésemos ido directamente al recinto a tratarlo sobre tablas", señaló el oficialista.

Rápidamente, Beatriz Mirkin lo cruzó a Mayans: "Me llama la atención la expresión de 'debate exprés'. Es una expresión que normalmente utiliza la oposición. No es esta la situación. Si quieren sesionar sábado y domingo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que poner un límite adecuado".

En tanto, la senadora radical Silvia Elías de Pérez, reconocida militante celeste, apuntó directamente contra el ministro de Salud, Ginés González García: "Hablan de salud pública, hablan de mirada de humanidad y de justicia social, pero se han referido solo a la mujer. Los tres funcionarios se han olvidado de la otra persona".

"Una cosa es lo que dicen las religiones, otra lo que dice la ciencia. Por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo qué es persona. Eso es lo que dije yo", replicó el funcionario nacional.

Cuáles son los puntos relevantes del proyecto

Se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Se habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplica cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

Para los menores de 16 que decidan abortar, se requiere su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo.

Los mayores de 16 años tienen plena capacidad para prestar su consentimiento.