Reforma Electoral: arrancó el debate en el Senado por Ficha Limpia y la eliminación de las PASO

"La idea es plantear cambios nosotros", dijo por su parte una fuente del PRO ante la consulta de A24.com.

El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales -Provincias Unidas- porque se trata de la reforma de una ley electoral, que por la Constitución nacional establece que solo puede modificarse por el voto de mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno

Karina Milei, Diego Santilli y Lule Menem recibieron en Casa Rosada al gobernador aliado del Chaco, Zdero. apoyo a a reforma electoral y eventual alianza en 2027. Foto Ministerio de Interior.

Uno de los puntos centrales del proyecto que el Gobierno viene negociando con gobernadores aliados como los del Chaco, Entre Ríos o Mendoza, que visitaron semanas atrás a Karina Milei, Diego Santilli y Eduardo Lule Menem en la Casa Rosada, es la eliminación de las PASO a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas.

En ese punto, según lo había expresado el presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno argumenta el objetivo de reducir el gasto de financiamiento a los partidos políticos, pero los bloques aliados plantearon buscar otras alternativas, como otra suspensión para las elecciones del 2027 -como ya ocurrió en las legislativas de 2025- o quitarles la obligatoriedad a las elecciones primarias para la definición de candidaturas.

Los puntos centrales del proyecto son

Ley de Ficha Limpia: no podrán ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.

Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la presidencia. Cada alianza o partido político deberá definir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

Los candidatos a presidente -para ser reconocidos legalmente- deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral como piso, mientras que para los candidatos a legisladores nacionales el piso para poder ser candidato sube al 0,5 % del padrón de cada distrito.

Otro punto está referido a la ley de representación electoral, que establece un nuevo piso de representación para los partidos políticos que para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

Financiamiento electoral: Se elimina el financiamiento del Estado a las campañas políticas y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que podrá recibir legalmente cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente ,

, No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación garantizada por el Estado.

Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2019 y 2023.

Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.

En el encuentro, convocado para las 16 por el presidente de la comisión, Agustín Coto (Tierra del Fuego), también se espera que queden plasmadas las fuertes resistencias que provoca en la mayoría de los bloques la eliminación de las PASO que propone el Gobierno.

La idea inicial de la Casa Rosada es que la reforma se discuta como un paquete y no que se la empiece a desguazar por temas.