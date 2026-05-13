En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
imágenes
casa
EXCLUSIVO A24

Las imágenes de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá por otros USD 22.000 en efectivo

El propietario de la vivienda donde vivió el jefe de Gabinete declaró ante la Justicia y aportó contratos y chats.

Banner Seguinos en google DESK
Las imágenes de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá por otros USD 22.000 en efectivo

El dueño de la casa que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá declaró ante la Justicia y reveló nuevos pagos en dólares y en efectivo realizados por el jefe de Gabinete. El programa WiFi mostró por primera vez las imágenes de la vivienda en la que el funcionario vivió mientras avanzaban las refacciones de la propiedad que compró en el mismo barrio privado.

Leé también El juez Lijo pidió información sobre contratos de la consultora de la esposa de Adorni
La causa se inició tras una denuncia de Marcela Pagano y avanza en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.

Según indicó el periodista Nicolás Wiñazki, Adorni permaneció allí durante 18 meses y no solamente un año, como se conocía hasta ahora. Además, el propietario José Luis Rodríguez aseguró que todos los pagos fueron realizados en efectivo y en dólares.

Embed

De acuerdo con la información difundida en A24, el primer contrato fue firmado en octubre de 2023, antes de que el vocero presidencial asumiera funciones en el gobierno de Javier Milei. Ese acuerdo contemplaba el alquiler desde el 31 de diciembre hasta marzo de 2024 por US$5.600, además de un depósito de US$1.000, también abonado en efectivo.

El segundo contrato comenzó en marzo de 2024, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Según se detalló en el programa, el alquiler por el período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025 fue pactado en US$13.000, nuevamente pagados en dólares billete.

Embed

Posteriormente, el jefe de Gabinete extendió la estadía durante tres meses más por otros US$2.400. De esta manera, la suma total desembolsada por el alquiler ascendió a US$22.000.

Durante su declaración judicial, Rodríguez entregó copias de los contratos y aportó conversaciones de WhatsApp mantenidas con el funcionario.

Mientras residía allí, Adorni avanzó además con la compra de otra vivienda dentro del mismo barrio privado. Según consta en el expediente, pagó US$120.000 por la propiedad y luego habría destinado otros US$245.000 a remodelaciones.

A esos gastos se agregan las expensas de ambos lotes, que rondarían los $600.000 mensuales cada uno.

La investigación en la Justicia

La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes buscan determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni resulta compatible con sus ingresos declarados.

La Justicia también analiza los movimientos financieros del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. Para eso interviene la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que deberá cruzar ingresos y egresos para detectar posibles inconsistencias patrimoniales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
imágenes casa Manuel Adorni Efectivo
Notas relacionadas
La oposición pidió convocar a sesión especial para pedir informes a Adorni, pero hay dudas sobre el quorum
El fiscal Marijuan ordenó medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni
La polémica con el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla de lujo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar