La polémica con el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla de lujo

Según relató en su programa, el legislador habría sido visto utilizando el sistema de carga del vehículo en un YPF en plena avenida Figueroa Alcorta y habría adquirido el vehículo a un precio menor al estimado en el mercado local. “Él dice que lo pagó U$S 126.000”, apuntó Pablo Rossi y sumó que con los costos de importación alcanzó un valor de "200.000 dólares".

El automóvil eléctrico también generó comentarios sobre su traslado e ingreso al país. “¿Cómo lo trajo? No sabemos”, sentenció Wiñazki aunque aclaró que el patrimonio que figura en su declaración jurada le alcanza para realizar una compra de ese tipo.

Quién es el diputado

Quintar es diputado por la provincia de Jujuy y es propietario de dos clínicas privadas, entre ellas Los Lapachos, una de las más conocidas en la provincia.En paralelo, se recordó que existe una denuncia por presunta asociación ilícita contra el legislador, en el marco de investigaciones judiciales en curso.

Manuel Quintar (Foto: X @manuelquintar)

Su vínculo con el PAMI y Milagros Sala

El periodista de A24 también señaló que el titular del PAMI en Jujuy habría tenido vínculo previo con una de las clínicas del legislador. “El director del PAMI de Jujuy es el exdirector de la clínica de Quintar, o sea, es su empleado”, sostuvo durante la emisión.

Wiñazki agregó que este entramado motivó una denuncia por presunta asociación ilícita contra el diputado, en el marco de investigaciones en curso.

Además, recordó el alineamiento político de Quintar en las últimas elecciones. “Fue candidato de Milei en la última elección”, señaló, en referencia a su pertenencia a La Libertad Avanza. Sin embargo, señaló que previamente Quintar había sido candidato a diputado provincial del Frente de Todos.

Manuel Quintar 2 (Foto: captura de pantalla)

Por último, se hizo referencia a episodios previos vinculados al legislador en la provincia, como su participación en actos políticos y situaciones vinculadas al sistema de salud local.

Según lo expuesto en el programa, Quintar habría tenido participación en la atención de Milagro Sala en su clínica durante problemas de salud, así como vínculos con el traslado de bienes del sistema de salud provincial en el marco de intervenciones estatales.