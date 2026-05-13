En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diputados
Tesla
EXCLUSIVO A24

La polémica con el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla de lujo

Manuel Quintar, diputado de Jujuy por La Libertad Avanza, llegó al Congreso con un vehículo eléctrico de lujo valuado en hasta U$S 300.000.

Banner Seguinos en google DESK
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)
Leé también La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada kirchnerista que desenchufó los micrófonos en la sesión de la reforma laboral
la libertad avanza pidio la expulsion de la diputada kirchnerista que desenchufo los microfonos en la sesion de la reforma laboral

El periodista Nicolás Wiñazki brindó detalles en su programa WiFi, donde afirmó que el auto que pertenece al legislador jujeño fue estacionado en el estacionamiento del Congreso.

Embed

Según relató en su programa, el legislador habría sido visto utilizando el sistema de carga del vehículo en un YPF en plena avenida Figueroa Alcorta y habría adquirido el vehículo a un precio menor al estimado en el mercado local. “Él dice que lo pagó U$S 126.000”, apuntó Pablo Rossi y sumó que con los costos de importación alcanzó un valor de "200.000 dólares".

El automóvil eléctrico también generó comentarios sobre su traslado e ingreso al país. “¿Cómo lo trajo? No sabemos”, sentenció Wiñazki aunque aclaró que el patrimonio que figura en su declaración jurada le alcanza para realizar una compra de ese tipo.

Quién es el diputado

Quintar es diputado por la provincia de Jujuy y es propietario de dos clínicas privadas, entre ellas Los Lapachos, una de las más conocidas en la provincia.En paralelo, se recordó que existe una denuncia por presunta asociación ilícita contra el legislador, en el marco de investigaciones judiciales en curso.

Manuel Quintar
(Foto: X @manuelquintar)

(Foto: X @manuelquintar)

Su vínculo con el PAMI y Milagros Sala

El periodista de A24 también señaló que el titular del PAMI en Jujuy habría tenido vínculo previo con una de las clínicas del legislador. “El director del PAMI de Jujuy es el exdirector de la clínica de Quintar, o sea, es su empleado”, sostuvo durante la emisión.

Wiñazki agregó que este entramado motivó una denuncia por presunta asociación ilícita contra el diputado, en el marco de investigaciones en curso.

Además, recordó el alineamiento político de Quintar en las últimas elecciones. “Fue candidato de Milei en la última elección”, señaló, en referencia a su pertenencia a La Libertad Avanza. Sin embargo, señaló que previamente Quintar había sido candidato a diputado provincial del Frente de Todos.

Manuel Quintar 2
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Por último, se hizo referencia a episodios previos vinculados al legislador en la provincia, como su participación en actos políticos y situaciones vinculadas al sistema de salud local.

Según lo expuesto en el programa, Quintar habría tenido participación en la atención de Milagro Sala en su clínica durante problemas de salud, así como vínculos con el traslado de bienes del sistema de salud provincial en el marco de intervenciones estatales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diputados Tesla La Libertad Avanza Noticias A24
Notas relacionadas
La Libertad Avanza pidió informes en la Legislatura bonaerense por la pauta oficial de Kicillof
Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza y apuntó a "ganar la Provincia de Buenos Aires"
La oposición pidió convocar a sesión especial para pedir informes a Adorni, pero hay dudas sobre el quorum

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar