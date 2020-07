Cruces de Nación con Berni: "Excedió sus atribuciones y de un modo muy irresponsable"

El ministro de Seguridad bonaerense intervino en un control vehicular en Puente La Noria.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, salió a cuestionar en duros términos a Sergio Berni, quien este miércoles, en el primer día del endurecimiento de los controles por la nueva fase a cuarentena, se hizo presente en el operativo montado en puente La Noria y se quejó por la ubicación de los retenes y las demoras en el rumbo a la Ciudad.

“Lo que pasó es que se presentó el ministro de Seguridad de la provincia excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable, también. Pero no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono. Entonces, si sus intenciones fueran buenas y de responsabilidad me hubiera llamado, y no aparecido frente a las cámaras de TV", señaló Villalba sobre la actitud del ministro de Seguridad bonaerense en declaraciones a BDA, por A24.

Los lineamientos de los nuevos controles y restricciones fueron acordados entre las gobernaciones. Sin embargo, el problema central sería que el ministro de Seguridad provincial no asistió al encuentro.

"Acá hubo una reunión el viernes pasado en Casa Rosada, donde estuvimos todas las áreas de gobierno, las dos jurisdicciones, a la que Berni no vino, aunque sí lo hizo el Jefe de Gabinete. Hubo un acuerdo de que los pasos, puentes y autopistas estaban a cargo de las fuerzas federales. Hay que preguntarle por qué no fue y por qué no le comunicaron a manos de quién quedaba a cargo esos puntos", expresó visiblemente molesto el funcionario nacional.

Ante la pregunta de si existe una interna, Villalba aclaró: "Entre Nación y Provincia no hay ninguna interna, el que no vino fue Berni".

Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación confió en que "siempre se pueden ajustar cosas y no tenemos la verdad revelada en ese sentido, lo que haya que ajustar lo haremos". De todos modos, aclaró: "Eso no amerita que un ministro vaya en su moto a dar órdenes a la fuerza federal".