Cruces entre oficialismo y oposición por la falta de respuestas de Ginés sobre el plan de vacunación

Ginés González García, ministro de Salud (Foto: NA).

La oposición pidió que Ginés González García vaya al Congreso a dar detalles de cómo está planificado el operativo de vacunación y que exponga sobre algunas particularidades de la vacuna rusa.

Ginés González García se excusó de asistir y adujo que no puede presentarse en una sesión pública porque el Congreso no está en período de sesiones ordinarias y porque aún no hay un protocolo de funcionamiento que regule ese tipo de encuentros. Ofreció en cambio recibir a dirigentes de la oposición en su despacho el martes 19 y a puertas cerradas.

"No nos falta información. Además, la compartí con la vicepresidenta (Carmen Polledo), de otro espacio político (PRO), para que tenga conocimiento. Por supuesto que hay temas confidenciales, como el precio o la secuencia de entregas", dijo el diputados oficialista y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, en declaraciones a El Cronista respecto a la vacuna.

La reunión había sido gestionada por el propio Yedlin y, según fuentes de esa comisión, había sido acordado con la vicepresidenta Salud, Carmen Polledo (PRO). Sin embargo, la oposición de Juntos por el Cambio decidió no asistir.

"Entienden que es una maniobra para protegerlo, ya que sería un encuentro a puertas cerradas y Juntos por el Cambio quiere que asista a la Comisión de Salud tras una veintena de pedidos de informes por la pandemia", señalaron desde ese espacio.

Desde la Comisión de Salud hicieron saber su malestar por la decisión y se mostraron esperanzados en que el resto de la oposición no enrolada en Juntos por el Cambio pueda mandar representantes.

"Es un logro tener esa cantidad de vacunas y no en dosis homeopáticas como Chile con Pfizer. Es un logro del Gobierno que ellos quieren relativizar. Lo que no hay que hacer es politizar. Le están haciendo daño a la vacuna en un país que todo se politiza", se lamentaron desde el oficialismo en Diputados.

En cambio, la oposición dice que en caso de asistir le estarían dando el visto bueno a una política poco transparente por parte del Ministerio. "Si vamos, les permitimos a ellos que se muestren con una apertura que en realidad no tienen y que exhiban la foto como un aval a sus políticas", retrucaron desde Juntos por el Cambio.