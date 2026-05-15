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Cuáles son las 10 leyes que el Gobierno busca enviar al Congreso antes del Mundial

En la reunión con Milei en Olivos, Adorni acordó la agenda parlamentaria y la puesta en marcha de un paquete de iniciativas para reactivar la gestión.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei y Manuel Adorni

Javier Milei y Manuel Adorni, cerraron la semana con una reunión de casi dos horas en Olivos (Foto: archivo).

Tras una reunión de casi dos horas con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a salir ratificado en su cargo. No obstante, no fue esa la única novedad que arrojó el encuentro. Con el objetivo de salir de la polémica por la investigación judicial que enfrenta el ministro por el aumento de su patrimonio, el Gobierno diagramó una detallada agenda de gestión y el envío de 10 nuevas leyes al Congreso para las próximas semanas.

Leé también Javier Milei recibió a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de la investigación judicial
Javier Milei recibe a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de la investigación judicial. (Foto: archivo)

Además de los cinco proyectos que ya se están en debate en comisiones, como la ley Hojarasca; ley de Patentes; el paquete de Propiedad Privada y de Tierras; el cambio del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías; y la reforma electoral, Adorni y Milei tienen en carpeta otros tantos proyectos para enviar al Congreso antes de que empiece el Mundal, el 11 de junio.

Según adelantó una alta fuente del Gobierno a A24.com, entre las leyes posibles a ingresar figuran el súper RIGI; una nueva ley de lobby; otra que cambia la regulación del etiquetado frontal; otra sobre la ludopatía; una que desregula la creación de sociedades para incluir una nueva forma de Inteligencia Artificial; modificación a la ley de juicios por jurado; reestructuración del CONICET; una nueva ley de medios; otra de desregulación y una nueva ley de competencia.

Javier Milei con el todo el Gabinete fue a Diputados para apoyar a Adorni. Foto Presidencia

Sin más detalles oficiales por el momento, el Gobierno busca con estos proyectos redoblar la apuesta y lanzar sus propios ejes de discusión en el Congreso, como ya lo hizo en los primeros años de gestión.

En la mesa política definieron la nueva estrategia parlamentaria que Adorni le llevó a Milei para aplicar desde el lunes, al inicio de una semana en la que se espera un fuerte cruce con la oposición en Diputados por el intento de interpelar y votar una moción de censura contra el jefe de Gabinete el próximo 20 de mayo.

La agenda de Adorni y qué pasa con el acuerdo comercial con EE.UU.

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En la reunión en Olivos se sumó el canciller Pablo Quirno para definir temas de la "agenda internacional", según confirmó otra fuente cercana a Adorni consultada por A24.com.

El Gobierno debe definir cuándo envía a debatir en el recinto de Diputados el proyecto para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que permite a los inventores proteger una invención en más de 150 países simultáneamente mediante una única "solicitud internacional".

La ley de Patentes presentada por el Ejecutivo ya tiene dictamen de comisiones, pero el Gobierno no la incluyó en los temas a tratarse en el pedido de sesión del próximo 20 de mayo, en el que la prioridad será la aprobación de la ley Hojarasca.

El PCT es una de las condiciones que figuran en el acuerdo comercial bilateral firmado entre Milei y Donald Trump en el documento de reciprocidad de aranceles, que todavía sigue trabado, entre otras cuestiones, por esta regulación que se comprometió a aplicar el gobierno argentino.

Otro de los impedimentos es el fallo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que limitó la política arancelaria de Trump a distintos países del mundo, esquema en el que Argentina resultó ampliamente beneficiada con la baja de aranceles a sus exportaciones al 10%.

El proyecto de Patentes fue modificado en Diputados con el aval del Ejecutivo tras una puja entre laboratorios locales e internacionales que reclamaron la eliminación del capítulo II, uno de los puntos más sensibles para la industria farmacéutica. Si la Cámara baja vota en el recinto el texto con esos cambios, deberá volver al Senado en revisión para transformarse en ley.

Según pudo saber A24.com, además de la visita del asesor presidencial Santiago Caputo a la Casa Blanca, el próximo lunes está previsto que otra delegación de funcionarios argentinos que dependen del Ministerio de Desregulación viajen a Estados Unidos. Allí, se reunirán con autoridades de la Oficina de Representación de Comercio, a cargo de Jamieson Greer.

Todo esto con el objetivo de empezar a destrabar la aplicación del acuerdo comercial con Estados Unidos y de consolidar el apoyo político de Trump de cara a las elecciones de 2027.

Stella Gárnica
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