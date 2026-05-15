Conmoción en una escuela por la muerte de una alumna de 15 años tras la caída de un arco de fútbol

Clinica privada Jesús María La menor fue trasladada por su padrastro a la Clínica Jesús María e ingresó al centro de salud con un traumatismo cerrado de abdomen. (Foto: Sitio web de la clínica)

Los médicos constataron que presentaba lesiones hepáticas que requerían una intervención quirúrgica. Sin embargo, durante la madrugada del viernes, mientras era preparada para ingresar al quirófano, sufrió un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio. La secuencia quedó asentada en el certificado médico de defunción.

Duelo e investigación

La noticia generó conmoción en la comunidad educativa. Desde la escuela decretaron duelo y suspendieron actividades. Aunque el turno mañana tuvo clases, se dispuso el ingreso directo a las aulas para mantener un clima de recogimiento. En tanto, las actividades del turno tarde fueron canceladas.

La muerte de la adolescente derivó en la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Las autoridades del establecimiento quedaron a disposición de la Justicia.

El antecedente que impulsó la Ley Joaquín

La tragedia ocurrida en Córdoba volvió a poner en discusión los riesgos vinculados a las estructuras deportivas sin las medidas de seguridad adecuadas. Uno de los casos que impulsó el debate fue el de Joaquín Gatto, un nene de 12 años que murió después de que un arco de fútbol le cayera encima durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.

El chico había viajado junto al grupo Exploradores de Don Bosco cuando sufrió el accidente. Tras el impacto, quedó inconsciente y fue trasladado a San Martín de los Andes. Murió como consecuencia de las heridas sufridas.

El proyecto conocido como Ley Joaquín tomó estado parlamentario el pasado 24 de febrero. La iniciativa busca establecer medidas obligatorias de seguridad para evitar nuevos accidentes con arcos de fútbol en escuelas, clubes y espacios recreativos.

escuela-futbol-cuota-la-plata-everton.jpg La iniciativa busca establecer medidas obligatorias de seguridad para evitar nuevos accidentes con arcos de fútbol en escuelas, clubes y espacios recreativos. (Foto: archivo)

Qué dice el proyecto

El proyecto establece que los arcos deberán estar anclados al suelo y ser controlados dos veces por año. Además, plantea que las estructuras removibles permanezcan guardadas bajo llave. En caso de quedar en espacios abiertos, deberán mantenerse apoyadas en el piso y sujetas con anclajes para impedir que sean levantadas por chicos para jugar.

La iniciativa también contempla campañas de concientización sobre los riesgos que representan este tipo de estructuras cuando no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.