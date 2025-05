Elecciones CABA 2025, EN VIVO: los porteños eligen legisladores en una jornada con impacto en todo el país.

Live Blog Post

Mauricio Macri afirmó que el video realizado con IA fue "una cosa de loquitos"

El titular del PRO se mostró enojado tras la difusión de un video realizado con inteligencia artificial y desde su partido culparon a La Libertad Avanza.

"Lo que vivimos ayer es una locura, rompe todas las reglas de juego. Son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires, nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, ahora es un intento de fraude digital y no me vengan ahora con que son unos tuiteros ahí sueltos cuando el hombre más poderoso, según el presidente, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial", sentenció el exmandatario Mauricio Macri.

Al encabezar un desayuno con la dirigencia del PRO, sentenció: "Esto no les va a funcionar porque hay un montón de gente indecisa en la votación y en las futuras que lo que espera es una alternativa para no volver al kirchnerismo, que quiere un cambio con equilibrio y responsable".

"Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección", arremetió.

Y concluyó: "La campaña ha sido ya muy violenta, muy agresiva, como pocas veces hemos visto. El cierre que hizo el presidente Milei fue sumamente agresivo".