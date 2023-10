Debate presidencial: táctica y estrategia de Patricia Bullrich para intentar revertir la serie

Por parte de Massa y de Milei, sienten que salieron airosos de sus debates por lo cual no prevén grandes cambios en sus estrategias de debate más allá de las modificaciones en el temario. En el debate en la Facultad de Derecho se hablará de Seguridad; Producción y Trabajo, Vivienda y Desarrollo Humano y Cuidado del Medio Ambiente.

La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, se prepara para ser mucho más incisiva en el debate presidencial del domingo próximo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que lo que fue en el debate en Santiago del Estero del domingo último. Se fijará como blancos a sus adversarios Sergio Massa, del Frente Renovador, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Según confiaron a A24.com fuentes del bullrichismo, también buscará demostrar que existe un acuerdo político entre Massa y Milei por el cual ambos se quieren beneficiar mutuamente para llegar al balotaje y luego hacer un acuerdo de gobernabilidad en forma conjunta.

“Patricia estará más suelta y más incisiva en este debate, donde hablará de seguridad y buscará demostrar que Milei no ataca la corrupción del kirchnerismo y que Massa no tiene respuesta para el escándalo de Insaurralde y la inseguridad”, señalaron sus allegados para resumir el espíritu con el que encarará la contienda.

Malestar de Bullrich con Macri por haber hablado de Milei

En el equipo de Bullrich también hubo malestar con el ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones en Harvard cuando dijo en esta semana que “si Milei gana la eleccion espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”. El solo hecho de considerar un triunfo de Milei hizo encender las alarmas de todos los dirigentes cercanos a Bullrich, que despotricaron contra el propia ex jefe del Estado.

La misma Bullrich salió a responder que no entendía la jugada de Macri y que "no era el momento" de conjeturar futuros apoyos y luego mantuvo un encuentro reservado áspero con Macri en el que según sus allegados “ella le puso los puntos sobre las íes para que no siembre más ruidos en la alianza opositora”.

Macri había dicho en Harvard que apoyaba a Bullrich y luego del episodio reforzó su respaldo. El ex presidente carece de tacto verbal. El último conflicto lo había provocado con su declaración en contra de los diputados radicales que habían dado quórum para la sesión donde se debatió la eliminación del impuesto a las ganancias.

Patricia Bullrich intentará acorralar a Massa con el caso Insaurralde como el emergente del sistema kirchnerista, pero el ministro de Economía y candidato presidencial dirá qué el mismo pidió su renuncia como jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof y como candidato a concejal.

Bullrich interrogará sobre la conformación de las listas de Milei y sobre lo que entiende que es la manipulación del relato tanto en Massa como en Milei. Asi tambien escarbará en el caso de Julio “Chocolate” Rigau, que reveló el manejo de recursos sucios de la Legislatura bonaerense que preside Federico Otermin, el candidato a intendente de Lomas y mano derecha de Insaurralde. Bullrich quiere poner en evidencia que Massa y Milei no piden investigar a fondo.

Bullrich acumula argumentos para revertir una pálida imagen

Tonificada por el aplauso de pie que recibió de cientos de empresarios este jueves en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, Bullrich tambien hurgará en las deficiencias de la seguridad en el gobierno nacional, en la provincia gobernada por Kicillof, y en los planes de Milei. La candidata interrogará a sus oponentes sobre sus planes para restablecer el orden.

En materia de desarrollo humano, Patricia Bullrich apostará a propuestas de mejoramiento en la educacion formación laboral, valores y oficios a las clases populares de todo el país y especialmente para las mujeres.

También la candidata de Juntos buscará definiciones contundentes de Massa y de Milei respecto del narcotráfico y de la liberalización de las drogas. Además, buscará incomodar a ambos en materia de medio ambiente y especialmente a Milei que señala que existe derecho a contaminar los ríos y los mares por la iniciativa privada. Los planes de Bullrich son revertir la pálida imagen que dejó en el debate de Santiago del Estero.