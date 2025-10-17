Denuncian un ataque a Juan Manuel Urtubey: investigan si le dispararon a su camioneta

Según el acta, el conductor manifestó que de un momento a otro se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura total del vidrio.

denuncia urtubey ataque

Además del secretario de Urtubey, en la camioneta viajaban tres personas más: Urtubey, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -justamente del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones por el hecho.

En la denuncia, se aclara que el impacto fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y se remarca que "no se trató de un simple proyectil".

En qué estado quedó la causa

La causa fue caratulada como “daños” y quedó a cargo de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, que ordenó las primeras medidas. Luego de una inspección ocular del vehículo, las autoridades coincidieron en que el daño podría haber sido causado por un disparo.

Por este motivo, la Fiscalía dispuso una averiguación preliminar y encomendó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) la realización de las pericias técnicas. Según los datos obtenidos, los análisis fueron completados durante la noche del jueves y buscan determinar si el daño fue producido por un arma de fuego y establecer la trayectoria del posible proyectil.

Hasta el momento no se identificaron sospechosos ni existen hipótesis firmes sobre el origen del hecho. Desde el espacio político de Urtubey consideraron el incidente “llamativo por ocurrir en plena campaña electoral”, aunque no descartaron la posibilidad de que se haya tratado de cazadores furtivos en la zona.

Qué dice el comunicado de Primero la Patria

“Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho”, manifestó en un comunicado la organización peronista.

primero la patria urtubey

“Sucesos de estas características ponen en riesgo no solo la integridad física de las personas, sino la misma convivencia democrática”, agregaron en el texto difundido por las redes sociales.