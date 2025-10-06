En vivo Radio La Red
Actualidad
Influencer
Antisemitismo
Violencia

"Judía, qué asco": el estremecedor relato de la influencer que denunció un ataque antisemita

Michelle Iman Schmukler relató en A24 el violento episodio que sufrió en su departamento de Palermo junto a su bebé de ocho meses.

Judía

“Empezó a decirme ‘judía, judía’, y cuando miré hacia arriba, me gritó: ‘encima ahora tenés un hijo judío, qué asco’. En ese momento tiró un fierro de unos diez centímetros que cayó muy cerca nuestro”, contó Michelle. “Entré corriendo a buscar a mi marido, partida en llanto”, agregó.

Idán, su esposo, detalló que el ataque ocurrió en el patio interno del edificio, donde la ventana del agresor da directamente al suyo. “Cuando ella miró hacia arriba, lo tenía ahí, a siete metros. No podemos borrar esa cara de nuestra cabeza”, sostuvo.

Según explicó la pareja, no era la primera vez que el hombre, un vecino de 39 años que vive con sus padres, protagonizaba un episodio violento. “Hace unos años también gritó ‘judíos’ y escupió hacia nuestro patio. En ese momento decidí no hacer nada, por miedo, pensando que era una locura pasajera. Hoy me doy cuenta de que fue un error”, reconoció Idán.

El matrimonio realizó la denuncia, aunque inicialmente fue caratulada como “discriminación”, lo que provocó su malestar. “Esto no es solo discriminación. Si ese fierro caía un metro más a la izquierda, estaríamos hablando de otra cosa. Fue un ataque con intención de daño”, señaló el esposo de Michelle.

Tras el episodio, el agresor fue trasladado por sus padres, aunque continúa en libertad. “Hace cinco años había pasado algo parecido y quedó bajo la custodia de su familia. Ahora volvió a hacerlo. No puede convivir en sociedad”, advirtió Idán.

La familia confirmó que cuentan con consigna policial las 24 horas, pero manifestaron preocupación por lo que pueda pasar cuando la vigilancia termine. “Si en 15 días la policía se va y él vuelve al edificio, es una locura. No puede ser gratis tirarle un fierro y gritarle eso a una familia”, dijo.

El presidente Javier Milei se comunicó con la familia

Durante la entrevista, Michelle reveló que el presidente Javier Milei se comunicó con ellos tras el ataque. “Nos dijo que estaba muy conmovido y que se está trabajando para que haya justicia”, aseguró.

La pareja también denunció que, tras la viralización del caso, recibieron mensajes antisemitas en redes sociales, con insultos y emojis de banderas palestinas. “Algunos aprovechan el conflicto internacional como excusa para atacar a los judíos. Es tremendo”, lamentó Michelle.

Finalmente, Idán expresó su deseo de continuar viviendo en su hogar, pese al miedo: “Somos solo dos padres que fuimos agredidos con nuestros hijos. Queremos seguir disfrutando de nuestro patio, no vivir con terror. Este tipo no puede volver a convivir con nosotros ni con nadie. Es peligroso”.

