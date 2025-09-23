Nacieron trigemelas en Salta: un parto único que ocurre uno en un millón

Un hecho médico extraordinario conmovió a Salta: en el Hospital Materno Infantil nacieron trillizas idénticas monocoriales triamnióticas. Un fenómeno que se da apenas una vez cada millón de nacimientos en el mundo.
Un hecho médico extraordinario conmovió a Salta: en el Hospital Materno Infantil nacieron trillizas idénticas monocoriales triamnióticas. Un fenómeno que se da apenas una vez cada millón de nacimientos en el mundo.
El parto programado ocurrió a las 34 semanas de gestación y fue considerado de altísima complejidad. Las recién nacidas permanecen internadas en el área de Neonatología para su recuperación, dado que por su condición prematura pesaron entre 1.560 y 1.780 gramos.
Las bebés recibieron los nombres de Ainara, Amira y Ámbar. La primera en nacer fue Ainara, con 1.640 gramos; luego llegó Amira, la más pequeña, con 1.560 gramos; y finalmente Ámbar, con 1.780 gramos.
Los médicos confirmaron que las tres se encuentran estables y bajo el cuidado permanente de especialistas en neonatología.
La madre, Nancy, cursó el embarazo con un seguimiento minucioso de un equipo interdisciplinario de obstetras, ginecólogos y especialistas en salud fetal. El hospital informó que su estado de salud es bueno y que se encuentra acompañada por su familia.
Que el embarazo fuera monocorial triamniótico significa que las tres bebés compartieron una única placenta, pero cada una tuvo su propia bolsa amniótica. Este tipo de gestación es extremadamente riesgoso y requiere controles médicos exhaustivos.
Según datos del hospital, se trata del segundo caso registrado en Salta en 2025 con estas características. En el primer semestre de este año hubo 54 nacimientos de gemelos en la institución, pero trillizos idénticos son prácticamente imposibles de encontrar en la práctica médica.
Un obstetra del equipo destacó: “Es un acontecimiento que marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida”.
La noticia generó alegría en la comunidad médica y en la población salteña, con numerosas muestras de afecto y celebraciones en redes sociales.
El hospital detalló que en el parto participaron especialistas en tocoginecología, neonatología, salud fetal, anestesia, enfermería e instrumentación quirúrgica. El trabajo conjunto fue fundamental para llevar a término el embarazo.
Entre los profesionales destacados estuvieron la médica en tocoginecología Romina Guzmán, la residente Milagros Ruíz Mauger, la jefa de residentes Milagro Ibáñez, y los neonatólogos Yamila Caucota, Marisel Lajad y Livio Ubalt, además de anestesistas y personal de enfermería.
La institución resaltó que la planificación anticipada fue clave para enfrentar los riesgos y lograr un resultado exitoso.
De acuerdo con la literatura médica, los embarazos trigemelares se presentan en 1 de cada 6.400 gestaciones. Sin embargo, el caso de Nancy fue todavía más atípico: monocorial triamniótico, es decir, una placenta compartida y tres bolsas amnióticas separadas.
Los especialistas explican que este fenómeno ocurre solo 1 de cada 1.000.000 de embarazos y conlleva riesgos como:
La Asociación Estadounidense de Embarazo estima que el 90% de los embarazos triples culmina antes de la semana 37, generalmente entre las semanas 32 y 35. En este caso, la cesárea fue a las 34 semanas, dentro de lo esperado según la literatura científica.
La OMS no cuenta con cifras globales precisas sobre embarazos monocoriales triamnióticos debido a su rareza y a que muchos casos no llegan a término o no se reportan. Lo que sí advierte es que estos embarazos requieren hospitales de alta complejidad y cuidados neonatales intensivos.
El nacimiento de Ainara, Amira y Ámbar fue celebrado en todo Salta. Vecinos y allegados compartieron mensajes de apoyo en redes sociales y destacaron el trabajo del cuerpo médico.
El hospital definió el hecho como “un logro colectivo fruto de la planificación, la ciencia y el compromiso humano”.