Toma de Guernica: se fueron 175 familias pero organizaciones de izquierda adelantaron que resistirán mañana el desalojo

Cecilia Ávila sostiene a su hija Triana frente a su casa improvisada en un campamento de ocupantes ilegales en Guernica (Foto: AP)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, enfrenta estas horas uno de los problemáticas más graves que le tocó enfrentar durante la pandemia: el desalojo de miles de familias del predio de Guernica, en el municipio bonaerense de Presidente Perón. Si bien estaba programado para mañana, la medida podría concretarse hasta el 5 de octubre.

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, habló este miércoles sobre el mandato judicial y criticó el proceder de algunas organizaciones de izquierda, que se resisten a irse de las 200 hectáreas de propiedad privada.

"No es la solución poner gomas para que no entren los ministerios o impedir que se atienda la emergencia de esas familias; esto no ayuda a resolver el problema", declaró a radio Mitre, y adelantó: "Hay familias que en estos días ya se han ido y hoy hay una audiencia con organizaciones que han pedido la postergación del desalojo".

En paralelo, el ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque, ratificó que ya "175 familias decidieron abandonar la toma" y se pusieron a disposición para que el Estado les dé una solución.

"La orden de desalojo se va a cumplir, pero las organizaciones que llevan adelante la toma no nos dejaron dialogar. Hoy vamos a tener una audiencia con el juez (Martín Miguel Rizzo)", declaró el funcionario, quien destacó que -en el marco de la desocupación- siempre existe "un período de 72 horas hábiles" por lo que la medida puede realizarse entre el 1 al 5 de octubre.

El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, también denunció resistencia varios "okupas" de Guernica. "El Ministerio de Desarrollo se quiso instalar en el predio pero un grupo de personas lo impidió, se armaron las oficinas al costado de la Municipalidad y 200 familiares firmaron que se retirarían", dijo.

El día de ayer Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión de más de $190.000 millones en los próximos tres años. El objetivo: resolver el problema habitacional en la Provincia. ¿Cómo? con 50.000 viviendas y más de 91.000 lotes con servicios.

"El problema habitacional no se va a solucionar en los próximos meses, pero hay que empezar a hacerlo en forma paulatina, porque el acceso a la vivienda es una parte constitutiva y permanente de la historia de la provincia", dijo el gobernador.