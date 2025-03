Después de las piñas entre libertarios, suspendieron la reunión de la comisión que debía analizar el DNU del acuerdo con el FMI

El problema para el oficialismo es que el único diputado oficialista puro que tiene en esa Comisión es Lisandro Almirón, uno de los protagonistas de la trifulca del miércoles. Es probable que su par Oscar Zago (que no está formalmente en el bloque de la Libertad Avanza) no quiera apoyar su designación como presidente. El oficialismo podría entonces perder un asiento clave para su programa de gobierno, si no logra contener la furia de Zago.

No es el único problema que tiene La Libertad Avanza en la Comisión. Otro de los designados para ocupar un lugar en nombre del oficialismo había sido expulsado de la bancada el año pasado. Se trata de Francisco Paoltroni, que era senador libertario y ahora tiene un bloque unipersonal.

Por último, aparece otro aliado incómodo. Nicolás Massot, del bloque que lidera Miguel Angel Pichetto, acompaña a veces al oficialismo pero está cada vez más crítico.

Zago, Paoltroni y Massot: tres legisladores con los que contaba el oficialismo para un dictamen clave y que ahora están en duda. Pero además, en caso de empate en la comisión, el que desempata el el presidente. Si La Libertad Avanza no preside la comisión pierde virtualmente otro voto.

Para sacar dictamen favorable al DNU se necesitan 9 firmas.