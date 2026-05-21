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Universidades rechazan negociar aparte fondos para hospitales y reclaman que se cumpla con la ley

Mientras se espera un fallo de la Corte, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado en el que descarta dialogar con el Gobierno sobre este punto y pide la aplicación del financiamiento aprobado por el Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Universidades rechazan negociar con el Gobierno y reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento (Foto: archivo).

Universidades rechazan negociar con el Gobierno y reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento (Foto: archivo).

Las universidades le reclamaron este jueves al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento y rechazaron el ofrecimiento lanzado por el Ministerio de Capital Humano para negociar aparte fondos extra para los hospitales. Mientras, se espera un inminente fallo de la Corte Suprema sobre la suspensión de la norma pedida por el Gobierno con el argumento de no contar con los fondos.

Leé también Tras la marcha universitaria, la Corte podría definir sobre la suspensión de la ley de financiamiento
Los jueces de la Corte Suprema se reúnen este jueves y podrían definir sobre la ley de financiamiento universitario (Foto: archivo).

"El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales reiteramos que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento", fue la respuesta dada por la comunidad universitaria en un comunicado difundido en redes sociales.

El documento se conoció en medio de un supuesto ofrecimiento de Capital Humano y de la subsecretaría de Políticas Universitarias para sentarse a negociar puntualmente el reparto de fondos que necesitan para mantener en funcionamiento los hospitales públicos que dependen de las casas de altos estudios.

Ante la consulta de A24.com, desde el Ministerio de Capital Humano, evitaron una respuesta pública y se limitaron a señalar que no hay nada confirmado respecto a la convocatoria a una negociación por los fondos. Al respecto, solamente ratificaron que "el diálogo está abierto".

Según había trascendido, después de la multitudinaria marcha federal universitaria de la semana pasada, el Gobierno le habría ofrecido al CIN acercar una propuesta para cerrar el conflicto a cambio de que los rectores retiren el amparo ante la Justicia y evitar así la posibilidad de un revés judicial en la Corte.

En medio de ese clima de tensión, el subsecretario de Políticas Universitarias de Nación, Alejandro Álvarez, compartió un mensaje en redes sociales cuestionando la posible convocatoria a un nuevo paro de docentes universitarios.

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En ese marco, desde el CIN insistieron este jueves "en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente", que es, según señalaron, "la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios".

Reclamaron también "la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley. En ese sentido, pidieron que se priorice "la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino".

Desde el CIN volvieron a advertir sobre "la situación crítica de los hospitales universitarios", por lo que reclamaron "la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna".

Tras destacar como "conmovedora" la "manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos", desde el CIN, la FUA y el Frente de Docentes Universitarios finalizaron: "Que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario".

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