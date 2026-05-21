Universidades rechazan negociar aparte fondos para hospitales y reclaman que se cumpla con la ley

Según había trascendido, después de la multitudinaria marcha federal universitaria de la semana pasada, el Gobierno le habría ofrecido al CIN acercar una propuesta para cerrar el conflicto a cambio de que los rectores retiren el amparo ante la Justicia y evitar así la posibilidad de un revés judicial en la Corte.

En medio de ese clima de tensión, el subsecretario de Políticas Universitarias de Nación, Alejandro Álvarez, compartió un mensaje en redes sociales cuestionando la posible convocatoria a un nuevo paro de docentes universitarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleCiroAlvarez/status/2057481865477415355?s=20&partner=&hide_thread=false Este discurso (ver video), el día de la “marcha”, que misteriosamente los medios masivos omitieron transmitir pese a tratarse de la Secretaria General de la CONADU, es muy esclarecedor sobre los verdaderos objetivos de las marchas y los paros.

Ahora mismo convocan al 4.º paro… pic.twitter.com/65i3IZ6mMA — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 21, 2026

En ese marco, desde el CIN insistieron este jueves "en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente", que es, según señalaron, "la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios".

Reclamaron también "la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley. En ese sentido, pidieron que se priorice "la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino".

Desde el CIN volvieron a advertir sobre "la situación crítica de los hospitales universitarios", por lo que reclamaron "la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna".

Tras destacar como "conmovedora" la "manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos", desde el CIN, la FUA y el Frente de Docentes Universitarios finalizaron: "Que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario".