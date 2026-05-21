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AUH de ANSES: ya habilitaron las fechas de COBRO para junio

Se estableció el cronograma para la acreditación de las prestaciones sociales por cada menor a cargo. La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó los días de pago de la AUH en junio según la terminación del documento de identidad, ordenando las transferencias bancarias de forma escalonada.

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AUH de ANSES: ya habilitaron las fechas de COBRO para junio

AUH de ANSES: ya habilitaron las fechas de COBRO para junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la planificación de las fechas de cobro destinadas a las asignaciones sociales del próximo período. Se informa que el calendario de la AUH de ANSES en junio se estructuró técnicamente para coordinar los depósitos de manera previsible y directa en las cuentas de los titulares. El esquema unifica la entrega del haber básico con aumento y los extras alimentarios vigentes.

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El orden diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social se despliega de forma simultánea con el cronograma de las jubilaciones de menor cuantía. Se confirma que las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES en junio contarán con sus saldos operativos desde las primeras horas de la jornada asignada. Esta organización busca optimizar el clearing bancario y evitar demoras en el acceso a la asistencia estatal.

¿Cuáles son las fechas de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026?

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Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará las acreditaciones para el universo de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo a partir de la segunda semana del mes. La distribución de los fondos de la AUH de ANSES en junio se regirá estrictamente por el último dígito del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Se establece que el bache operativo registrado entre el viernes 12 y el martes 16 de junio responde a las jornadas no laborables previstas en el calendario bancario nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las titulares de la AUH de ANSES en junio programar sus extracciones en terminales automáticas considerando este fin de semana largo para evitar inconvenientes en los puntos de retiro.

¿Qué montos neto se acreditan en las fechas asignadas?

Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% neto de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma directa por hijo. A este valor se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar correspondiente a cada grupo familiar, el cual se transfiere de forma simultánea para unificar los recursos de la seguridad social.

Se informa que las beneficiarias de la AUH de ANSES en junio no necesitan realizar filas presenciales en las delegaciones para activar el cobro con aumento del 2,6%. La acreditación es automática y los saldos pueden utilizarse de manera directa mediante compras con tarjeta de débito en comercios de cercanía, aprovechando además los programas de beneficios y reintegros vigentes en farmacias y supermercados.

¿Cómo verificar la fecha exacta de cobro de forma remota?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo Mi ANSES o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el apartado "Cuándo y dónde cobro" brinda la confirmación inmediata de la sucursal bancaria.

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