AUH de ANSES: ya habilitaron las fechas de COBRO para junio

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Se establece que el bache operativo registrado entre el viernes 12 y el martes 16 de junio responde a las jornadas no laborables previstas en el calendario bancario nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las titulares de la AUH de ANSES en junio programar sus extracciones en terminales automáticas considerando este fin de semana largo para evitar inconvenientes en los puntos de retiro.

¿Qué montos neto se acreditan en las fechas asignadas?

Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% neto de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma directa por hijo. A este valor se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar correspondiente a cada grupo familiar, el cual se transfiere de forma simultánea para unificar los recursos de la seguridad social.

Se informa que las beneficiarias de la AUH de ANSES en junio no necesitan realizar filas presenciales en las delegaciones para activar el cobro con aumento del 2,6%. La acreditación es automática y los saldos pueden utilizarse de manera directa mediante compras con tarjeta de débito en comercios de cercanía, aprovechando además los programas de beneficios y reintegros vigentes en farmacias y supermercados.

¿Cómo verificar la fecha exacta de cobro de forma remota?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo Mi ANSES o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el apartado "Cuándo y dónde cobro" brinda la confirmación inmediata de la sucursal bancaria.