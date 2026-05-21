Revelan la impactante cifra que Eduardo Fort habría desembolsado por el juicio con su ex

Fiel a su estilo frontal, Marengo disparó contra el entorno de Antoniali y cuestionó con firmeza el accionar judicial. Incluso, durante sus declaraciones, hizo referencia a supuestas “estafas”, lo que terminó alimentando todavía más la polémica alrededor del caso.

Como si eso fuera poco, también trascendió días pasados que Elba Marcovecchio, representando legalmente a Karina Antoniali, le habría enviado una carta documento a la conductora y modelo. Lejos de bajar el tono, la situación incrementó aún más el enfrentamiento entre las partes y provocó una nueva reacción pública de Marengo.

La mediática no se guardó nada y respondió de manera tajante tras conocerse la medida legal. “Reprochable, infame y vergonzosa”, habría manifestado visiblemente molesta, profundizando aún más el escándalo que rodea a una disputa judicial que sigue sumando capítulos y dejando fuertes cruces mediáticos entre todos los involucrados.

Eduardo Fort puso 1.200.000 dolares - captura Lape Club Social

Cuándo nació Isidro, el hijo de Eduardo Fort y Rocío Marengo

Después de atravesar una extensa búsqueda y de compartir públicamente el enorme deseo de convertirse en padres, Rocío Marengo y Eduardo Fort vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas el pasado 3 de diciembre de 2025, fecha en la que nació Isidro, el primer hijo de la pareja.

La noticia fue confirmada ese mismo día en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares anunció con entusiasmo la llegada del bebé. "Acaba de nacer el hijo de Rocío Marengo, nació en la semana 34, se adelantó un poquito", expresó el conductor al aire, generando una enorme alegría entre los panelistas del ciclo.

Minutos más tarde, Paula Varela aportó más detalles sobre el estado de salud tanto de la modelo como del recién nacido. "Están bien los dos, felicitaciones a la familia. Hablé con Rocío la semana pasada y estaba entrando en la semana 34 así que seguro va a necesitar quedarse unos días más en el hospital", comentó la periodista.

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Horas antes del nacimiento, la propia Rocío Marengo había compartido imágenes desde la clínica, donde ya se encontraba internada y monitoreada por los médicos. En esos videos se la veía con suero y mostrando cómo se movía su pancita en los momentos previos al parto.

Días antes, a fines de noviembre, la modelo había llevado tranquilidad desde sus redes sociales luego de quedar bajo observación médica por algunos indicadores relacionados con el embarazo. "Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien. Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados", escribió.

Además, explicó los cuidados que debía cumplir para evitar complicaciones. “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”, agregó en aquel momento.

Tras más de una década de relación, Rocío Marengo y Eduardo Fort finalmente cumplieron el sueño de agrandar la familia con la llegada de Isidro.