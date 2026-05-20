El fuerte cruce en el Congreso entre Martín Menem y un diputado peronista

Menem lo interrumpió, cuestionó el comportamiento del diputado chaqueño y definió el episodio como una “actitud payasesca”. La frase provocó una inmediata reacción de Leiva, que se levantó de su banca y caminó hacia el estrado presidencial mientras le reprochaba al titular de Diputados haberle faltado el respeto.

Durante varios segundos se vivió un intercambio a los gritos entre legisladores oficialistas y opositores, mientras otros diputados intentaban calmar la situación. La tensión obligó a frenar momentáneamente el desarrollo normal de la sesión hasta que el clima comenzó a descomprimirse.

Pedido de disculpas

Una vez recuperado el orden, Menem volvió a tomar la palabra y aclaró sus declaraciones: “No lo traté de payasesco sino que dije que la actitud lo era”, sostuvo el presidente de la Cámara frente al recinto. Luego agregó que, si el legislador se había sentido ofendido, le pedía disculpas públicamente.

El titular de Diputados también destacó su respeto hacia Leiva por su condición de ex combatiente de Malvinas. “Le tengo respeto como a todos los diputados, lo respeto como ex combatiente de Malvinas, incluso tengo un familiar ex combatiente y tengo mucho respeto por él y por todos”, afirmó.

martin menem El titular de Diputados también destacó su respeto hacia Leiva por su condición de ex combatiente de Malvinas. (Foto: archivo)

Leiva escuchó atentamente las palabras de Menem y luego pidió la palabra para responderle. Durante más de cuatro minutos, el legislador chaqueño apuntó directamente contra el oficialismo, defendió su intervención y redobló las críticas hacia el Gobierno nacional.

“Usted le tiene que preguntar a los diputados el sentido de su voto. Lo que le molesta no es que yo vote así sino que lo haga con esto”, expresó mientras levantaba nuevamente la máscara de Adorni frente al recinto. También cuestionó a los bloques que acompañan al oficialismo y aseguró que “son cómplices de acompañar esto”.

El diputado peronista profundizó luego sus críticas y vinculó el episodio con la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. “Lo que es payasesco es habilitar esta sesión para bloquear las posibles interpelaciones a Adorni, para mí payasesco es el Presidente que se pasa horas en redes sociales agrediendo a periodistas, payasesco es no cumplir la ley de financiamiento universitario que votó este Congreso”, afirmó.

En el mismo discurso, Leiva también cuestionó el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso durante las marchas de jubilados y apuntó contra un diputado oficialista por el ingreso de un vehículo de alta gama. “Payasesco es que se le pegue a los jubilados y a los discapacitados, que la ciudadanía no pueda transitar los miércoles porque blindan el Congreso, payasesco es lo que hizo un colega diputado de traer un auto de U$S 300.000 ”, lanzó.

Aldo Leiva "Payasesco es el Presidente que se pasa horas en redes sociales agrediendo a periodistas, payasesco es no cumplir la ley de financiamiento universitario que votó este Congreso”, afirmó el diputado chaqueño. (Foto: captura de pantalla)

La intervención terminó cuando el legislador hizo referencia a la supuesta interna dentro del oficialismo y mencionó al asesor presidencial Santiago Caputo. “Payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a usted, señor presidente”, sostuvo Leiva.

Pese a las protestas del oficialismo, el diputado continuó con su exposición y cerró con una nueva referencia al asesor presidencial. “Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted nos agrede a cada uno de nosotros, porque es el presidente de la Cámara, de todos y cada uno de nosotros”, concluyó.