Los gobernadores patagónicos insisten en que cortarán el suministro de gas y petróleo si Milei no cede a sus pedidos

Los mandatarios provinciales se solidarizaron con Ignacio Torres, de Chubut, y decidieron sumarse a la decisión de no entregar petróleo y gas a partir del próximo miércoles si el gobierno nacional no les da una respuesta satisfactoria.

En este marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que esta tarde los gobernadores patagónicos se reunieron para definir si en la región frenan el suministro de gas y petróleo.

“Estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos”, informó el mandatario chubutense.

Cabe mencionar que este viernes, el gobernador había anticipado: “Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”. Ante la ofensiva de Javier Milei, quién lo calificó de “degenerado fiscal”, la tensión podría escalar en las próximas horas.

Este sábado, Ignacio Torres ratificó que Chubut no va a entregar petróleo ni gas y anunció que se reunió esta tarde con los mandatarios patagónicos para tomar “una medida en conjunto”.

720 (47).webp Ignacio Torres amenazó al gobierno de Javier Milei y redobla la apuesta. (Foto: NA)

Ignacio Torres dijo que Santiago Caputo lo amenazó

“Ellos nos ven como una provincia chica y que nos pueden pisotear. Somos una provincia chica pero nos vamos a defender de este gobierno y del que sea”, expresó el gobernador chubutense en TN.

A su vez, cruzó a Santiago Caputo y reveló que recibió amenazas de su parte: “Me dijo: ‘Nacho te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes’. ¿Qué es eso? A mí no me importa que haya un ejército de trolls poniendo mi cara con la de Chávez. Yo tengo muy en claro lo que soy”, contó.

En este sentido, agregó que los métodos del asesor presidencial son “nefastos” y que “le está haciendo mucho daño” al Gobierno. “Se le va a terminar el ejército de trolls porque la realidad está fuera de Twitter”, sostuvo.

“Hoy me tocó a mí, ayer le tocó a Lali, después le tocó a Pullaro y le va a tocar a otro”, agregó con respecto a la dura respuesta de Javier Milei en cuanto a sus dichos. A su vez, se defendió diciendo que esta situación “no es un tema partidario”, sino que se trata de una “preocupación ante una avanzada con un desprecio pocas veces visto”.