Destituyeron a una jueza chaqueña que insultó y amenazó de muerte a un albañil

Laura Verónica Buyatti, ahora ex jueza de Niñez, Adolescencia y Familia en Chaco, fue destituida de su cargo, tras un jury que demoró siete meses y se inició con la difusión de un audio explosivo en el que la ahora ex magistrada amenaza a un albañil que le reclama el pago de una deuda. “Te encajo un tiro en medio de la frente”, dice la ex jueza durante la conversación vía WhatsApp que analizó un Jurado de Enjuiciamiento.