¿Qué acciones tienen que complementar a la nueva cuarentena para qué sea exitosa?

Alberto Fernández (Foto: Presidencia).

La nueva cuarentena era inevitable. En los últimos 20 días en el Amba los casos aumentaron un 127% y los fallecidos un 95%. Con 1800 contagios diarios, una tasa de duplicación de entre 12 y 17 días y un 30% de aumento en las internaciones en terapia intensiva, ningún análisis serio plantea que se pueda desistir de esa estrategia. Por eso, el debate no es “cuarentena sí” o “cuarentena no”, sino “cuarentena para qué”. ¿Qué pretende hacer el Estado en estos nuevos 15 días de aislamiento reloaded? ¿Por qué hace falta un nuevo contrato?

Un informe confidencial de marzo del Ministerio de Salud, en base al cual se tomó la decisión de ir a la primera cuarentena planteaba:

“Si se adoptan nuevas medidas escalonadas, se podría esperar el logro de un aplanamiento de la curva que permitiría llegar a principios del mes de junio con un total aproximado de 250.000 casos, lo que implicaría que, con las medidas a adoptar, se estima posible atender la demanda en el sistema de salud”

La Argentina tenía unos pocos casos de Covid-19 cuando el ministerio de Salud elaboró este informe. En aquel entonces se decía que con 250 mil casos distribuidos en tres meses el sistema de salud podía dar respuesta. “Si se refuerzan las medidas extremas en las ciudades con casos confirmados, podría esperarse un buen resultado de evolución de esta pandemia que permitiría dar respuesta a las necesidades de la población”, concluía el informe que alertaba sobre una tragedia de 2,2 millones de casos en caso de no tomar esas medidas.

Pasaron tres meses, llegamos a junio, no hay 250 mil casos (apenas superan los 50 mil) y las muertes están en un tercio de las previstas. Hubo tiempo para preparar el sistema sanitario. Sin embargo, 100 días después seguimos otra vez en el mismo estadío: sin cuarentena colapsa todo.

Por eso hoy se vuelve necesaria la pregunta. El debate no es cuarentena sí o no, porque sin cuarentena no hay sistema que aguante. La pregunta es cuarentena para qué.

Según el bioinformático Rodrigo Quiroga hace falta desarrollar una política de detección temprana de casos y rastreo de contactos estrechos de casos sospechosos para cortar la propagación del virus. El Estado debería informar claramente sobre la evolución de ese plan.

El centro de estudios Leandro N. Alem, ligado a la UCR, habla de la necesidad de ampliar el consejo asesor del Presidente. La infectología es apenas una de las disciplinas que puede abordar una solución contra el coronavirus. Hay otras.

El sector privado de la salud también pide ingresar en el comité. Son los que atienden al 70% de la población.

Según el Sindicato de Farmaceúticos y Bioquímicos está la capacidad de aumentar los testeos y solo se trata de una decisión política. Hay 65 laboratorios autorizados para hacer PCR sobre 6300 habilitados. Es decir que están atacando la pandemia con el 1% de la capacidad operativa. Según datos de ese sindicato, Argentina hizo 500 mil test y Estados Unidos 26 millones.

Se tiene que establecer un criterio claro de cuál va a ser el aporte al fortalecimiento del sistema que va a hacer el Estado.

Fuentes del sector de la salud plantean también la necesidad de incrementar los controles y políticas de detección temprana en instituciones sanitarias y geriátricos, dos focos importantes de contagios.

Sindicatos de la salud advierten además sobre la movilidad que tienen los profesionales que muchas veces circulan por distintas instituciones, llevando y trayendo virus: otra alarma para el sistema de rastreo.

Por último, el Estado debería generar una campaña de concientización pública para explicar claramente cuáles son los mayores riesgos de contagio y qué cosas se deben evitar.

Los gobiernos deberían establecer un nuevo contrato con la ciudadanía. El discurso del miedo ya no penetra en la gente porque el pacto anterior fue quebrado. Una encuesta de Jorge Giacobbe y Asociados revela que la aceptación de la cuarentena cayó 35 puntos desde abril y ya 1 de cada 4 argentinos no le tiene miedo al virus. Por eso hay que tener cuidado con la difusión de pronósticos.

Volvamos al informe de marzo que también hablaba de otras proyecciones y pronósticos:

Cantidad de casos acumulados estimados al 17 de Mayo: 253.372

Cantidad de casos severos acumulados estimados al 17 de Mayo: 34.965

Cantidad de casos críticos (UTI) acumulados estimados al 17 de Mayo: 11.908

Cantidad de muertes acumuladas estimados al 17 de Mayo: 2.805

Cantidad de camas (de sala general) necesarias por día en promedio durante el mes de mayo: 12.576

Cantidad de camas UTI necesarias por día en promedio durante el mes de mayo: entre 2.142 y 3.212 por día durante el último mes.

Hoy solo en provincia de Buenos Aires se reportan 5174 camas disponibles de terapia intensiva más las 400 del sector público en la Ciudad (destinadas exclusivamente a Covid) y 1600 en el sector privado. Sin embargo, igual se habla de un posible colapso.

Vale aclarar que este informe -en ese cálculo “moderadamente optimista”- hablaba de llegar a 250 mil casos en junio pero que a partir de ese momento se produciría el aplanamiento de la curva. Es cierto que no llegamos a los 250 mil casos y que la situación es infinitamente mejor; pero también es cierto que los contagios se multiplican y no está descartado el peor escenario (2 millones de infectados) si sigue subiendo la tasa de duplicación.

Siempre se habló de que el brote del virus era inevitable, de que lo único que se hacía era estirar los plazos, achatar la curva para que el sistema pudiera dar respuestas. Pasados 100 días Alberto insistió con lo mismo: "Necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore para que pueda atender a todos"

Alberto no planteó un nuevo contrato social para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Siguió hablando del virus que acecha, de salvar vidas. "Para ser libres hay que vivir”, dice. “No tenemos que enojarnos con el remedio”, insiste.

Sutilmente, Horacio Rodríguez Larreta recordó que el virus mata fundamentalmente a los ancianos (80% de los fallecidos en Caba tienen más de 60 años). Quizás ese sector sea el que se deba proteger. Quizás Horacio debería relojear el funcionamiento de la línea 147.

En la última semana también Larreta se preocupó por la situación que sentía controlada. Aunque en la conferencia volvió a insistir que el R (cantidad de personas que contagia cada infectado) es apenas superior a 1 (lo ideal es por debajo de 1), reconoció el fuerte ascenso de la ocupación en camas de terapia intensiva.

Operativo cumplir

Para garantizar que la nueva cuarentena se cumpla el Estado tiene que hacer mayores esfuerzos para contener la situación social y económica. Ya no solo de la clase baja, sino también de una parte de la clase media que está hace 100 días sin ingresos.

Intendentes en el conurbano se quejan de que no les giran plata. “No baja gestión”, dicen. O sea, lo único que mandan son IFEs y ATPs pero faltan obras, subsidios y otras políticas no vinculadas al Covid-19. “Solo es asistencialismo”, se quejan.

Una encuesta de Reyes Filadoro revela que un tercio de los habitantes del conurbano tuvo que saltear al menos una comida por falta de plata. En el caso de los jóvenes es la mitad. Imposible cumplir así una cuarentena estricta.

Los intendentes están preocupados por la baja recaudación. A fin de mes tienen que pagar los sueldos y dependen de la limosna que les tire Nación o Provincia. Los incentivos para fiscalizar que se cumpla la cuarentena son bajos: necesitan recaudar, necesitan que los comercios no quiebren y temen a una revuelta como la que se vivió en Avellaneda. Algunos advierten de cierto “cansancio” de la policía.

Necesitan fondos urgentemente: muchos reportan hasta un 75% de menor actividad y 40% de baja de los ingresos. Los reclamos no son solamente para Nación. También son para Axel. Kicillof se queja de que los intendentes no “se le pegan”, siente la falta de acompañamiento a la gestión, a la par que su imagen cae en las encuestas. Quizás por eso, algunos se apuraron a retuitear fotos con el gobernador. Siempre es una ayuda a la hora de pedir.

Dato. En la segunda quincena de junio al menos 6 encuestadoras de primer nivel midieron a Axel y su imagen negativa supera a la positiva.

Kicillof entendió la gravedad de la situación. Por eso, unificó el discurso con Alberto y Horacio. Bajó el tono conflictivo y entendió que la situación económica no da para mucho más. Tuvo que aceptar el pedido de algunos intendentes, como el matancero Fernando Espinoza, para que las industrias sigan abiertas con protocolos y transporte privado.

“Hoy tenemos mucho negocio con la persiana mediobaja. La apertura de Capital nos complicó porque generó un efecto contagio”, dicen cerca de un intendente del oeste. La dinámica parecía imparable: más gente en las calles, más negocios abiertos, que a su vez generan más gente en la calle. Así, en un gran círculo vicioso.

En los últimos días en Provincia empezaron a hablar de que las medidas no podían ser tan restrictivas que se vuelvan de imposible cumplimiento. Quizás por eso Axel deslizó en su discurso que después de trabajar “hay que volver a casa y parar con las reuniones sociales”. Los tres gobiernos saben que el mayor foco de contagio no está en los comercios sino en los encuentros clandestinos.

Se abren otros 15 días. Habrá que ver si la población acompaña la orden de sus líderes. Si no lo hace, la cosa se puede complicar y mucho. Por eso es fundamental que los líderes expliquen claramente qué van a hacer estos 15 días… y que lo cumplan.

¿Te gustó esta columna? Suscribite a La Jungla del Poder haciendo click abajo de la foto. Te llega a tu mail dos veces por semana.

¿Te gustó esta columna? Suscribite a La Jungla del Poder haciendo click abajo de la foto. Te llega a tu mail dos veces por semana.