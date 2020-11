Diálogos con "José Tasa": el despertar del blue y el ruido en la negociación con el FMI

Guzmán se reunió con la misión del FMI

Las acechanzas que sufre la economía argentina son nuevamente tema de conversación con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. Cuenta el financista con información privilegiada dado que tuvo una reunión con funcionarios del BCRA.

Comenzó la negociación con el FMI y anticipa su resultado: "Este año, en el mejor de los casos, lo único que se logrará es una simple gacetilla del Fondo, avalando las negociaciones en curso". Tras el nuevo despertar del dólar, mantiene su recomendación de cautela para los inversores. La inflación se mantiene elevada, las reservas caen, la salida de la recesión no está a la vista, y la política está en estado de ebullición.

Periodista: Se despertó el monstruo nuevamente. Me refiero al dólar, claro.

José Tasa: A decir verdad, tampoco estaba muy dormido. Volvemos a lo mismo. ¿Qué cambió para que baje? No hay amor por el peso entre los argentinos. Al contrario, peso que sobra peso que se sigue pasando al dólar. Quizás se cree en parte ese giro a la ortodoxia del Gobierno, o de Guzmán. Pero es sólo un espejismo. No se equivoque.

Periodista: Pero hubo varias señales positivas. Las promesas de menor emisión de pesos, el cambio en la fórmula de jubilaciones, el freno al IFE.

José Tasa: No creo que vaya a haber menor emisión de pesos. Lo mejor que puede pasar es que anuncien que el déficit fiscal del 2021 va a ser de 3% del PBI. Pero no lo van a hacer. No quieren hacerlo. Sostienen que el ajuste es recesivo. Pero es recesivo si van por el lado del aumento impuestos. Ahora si van por la reducción del gasto, no es recesivo. Genera más confianza en el país el equilibrio de sus cuentas públicas.

Debería leer Guzmán el libro de Alberto Alessina titulado: 'Austeridad: cuándo funciona y cuándo no'. Ese economista italiano recientemente fallecido explica claramente la experiencia de diferentes ajustes en las cuentas públicas de los países y cuándo fracasaron y cuándo fueron exitosos. Argentina tiene de nuevo un problema de deuda importante. Más allá del canje efectuado por Guzmán, sigue siendo difícil de pagar desde 2024 en adelante. Por ello el riesgo país está en niveles elevados. Y si encima usted tiene un déficit fiscal alto, y emite más deuda y pesos para financiarlo, ello no es nada sustentable.

Periodista: ¿Y el cambio en la fórmula de las jubilaciones?

José Tasa: Peor. No creo que sea momento para introducir una fórmula de ajuste. No sabemos cómo terminará el tipo de cambio oficial, ni cuánto tiempo más podrá sostenerlo el Gobierno, y nos aventuramos a indexar jubilaciones y pensiones. Es otra amenaza a la sustentabilidad de las cuentas públicas. Creo igualmente que el debate en el Congreso va a ser muy fuerte, por lo que quizás, la oposición termine salvando al Gobierno y frenando la fórmula.

Se anuncian medidas y no se sabe cómo se las va a pagar. Por ello es que usted se equivoca al decir que es una señal positiva la fórmula de indexación de las jubilaciones. Es otra muestra de cómo la ideología y la grieta aún dominan las decisiones. Se elimina la fórmula de Macri y se introduce la que había impuesto Cristina Kirchner en 2009. ¿No sería más lógico que en lugar de buscar protección a las jubilaciones por suba de precios, busquen directamente eliminar la inflación?

Periodista: ¿Y con el dólar? ¿Qué puede pasar?

José Tasa: Más de lo mismo. Subir de precio. Me informan desde el BCRA que ellos están seguros de que llegan a fines de marzo sin devaluar. Que todo lo que estamos viendo es una campaña de los grupos interesados en devaluar. Puede ser que lleguen a marzo sin devaluar. El costo lo pagarán las empresas a las que se les están retaceando las materias primas importadas que necesitan para producir.

Cada sector es un lamento. Un empresario de Mendoza me decía que faltan corchos y botellas para la producción de vino. Las automotrices están produciendo a los "ponchazos" con faltantes de insumos. En la construcción, escasea el acero y materiales varios. Volviendo a su pregunta, puede ser que el dólar oficial se mantenga un tiempo más pero la brecha habla por sí sola. Veo más de lo mismo en el corto plazo. Más presión a los agentes que compran dólares en la Bolsa por ejemplo.

Periodista: ¿Y las negociaciones con el FMI?

José Tasa: Muy difíciles. Va a haber mucho ruido. Encima un integrante de la misión dio positivo de COVID-19. Le cuento que va a ser como la negociación con los bonistas. Mucho ruido y peligro de default hasta último momento. Para peor, aún si la Argentina entra en default con el Club de París en abril, puede entrar en default con el FMI en septiembre, un mes antes de las elecciones legislativas.

Lo que se viene quedó reflejado en la carta de los senadores kirchneristas a Kristalina Georgieva, la titular del FMI, negando la posibilidad de austeridad, de ordenamiento de las cuentas públicas. Es la voz de Cristina desde el Senado. La misión del FMI ya se había reunido con Sergio Massa, en Diputados, y quedaba la visita a Cristina Kirchner en el Senado. Le contestaron a la misión del FMI con una carta. Todo dicho. Ajústense los cinturones porque va a haber turbulencias.

Periodista: Acusan al FMI de hacer campaña a favor de Macri.

José Tasa: Obviamente que EE.UU. avaló el salvataje. Pero el FMI obligó a Argentina a hacer un feroz ajuste antes de las elecciones. El déficit fiscal pasó del 4,3% al 0,5% del PBI en dos años. Le prohibieron al BCRA emitir dinero y llevaron la tasa arriba del 70% anual. Le prohibía intervenir en el mercado cambiario al BCRA en un rango de cotizaciones del dólar que era bastante amplio.

Casi le diría que el staff del FMI jugó a favor del kirchnerismo por el ajuste que le obligó a hacer a Macri en la previa electoral del 2019. Cuando perdió las PASO y cuando Macri veía que no cumplía con el FMI, jugado por jugado, apareció el populismo macrista congelando subas en naftas, y bajando el IVA a alimentos. Le diría que el FMI evitó que Macri entre en default en 2018 con los montos desembolsados y antes de las elecciones. Esa fue su ayuda. Pero lo obligó a un feroz ajuste fiscal y monetario.

Periodista: ¿Qué pasa con la inflación?