El proyecto de ley de aborto obtuvo dictamen en el Senado y el 29 se trata en el recinto

Reunión plenaria por la legalización del aborto (Foto: Prensa Senado).

Después de tres días donde disertaron 60 expositores a favor y en contra, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo obtuvo este jueves dictamen de mayoría en las tres comisiones en el Senado. Así, quedó habilitado para su tratamiento en el recinto el 29 de diciembre.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, agradeció "el debate serio, responsable y respetuoso" que se dio en el Senado pese "a las diferencias".

El proyecto consiguió mayoría en las tres comisiones del Senado que integraron el plenario: Banca de la Mujer (14 de 25 integrantes); Justicia y Asuntos Penales (9 de 16) y Salud (10 de 17).

A favor

Tras la audiencia del jueves el dictamen consiguió 23 firmas a favor, dos con disidencias. La del entrerriano Edgardo Kueider, cuya posición era una incógnita, estuvo entre ellas aunque en disidencia parcial. También la del cordobés Ernesto Martínez y la de Silvina García Larraburu; la senadora cambió su voto a diferencia de los que había decidido en 2018.

Entre los firmantes están también Norma Durango, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo Luenzo, Ana Almirón, Daniel Lovera, Mariano Recalde, Maria Eugenia Catalfamo, Juan Pais, Eugenia Duré, Gladys González, Nancy González, Ana Ianni, María Pilatti, María Sacnún, Silvia Sapag, Pamela Verasay, Beatriz Mirkin y Nora Giménez.

En 2018 el proyecto de legalización no obtuvo siquiera los apoyos necesarios para un dictamen de mayoría. Por eso lo sucedido este jueves en comisiones fue visto como positivo desde el sector verde. Sin embargo el final está muy abierto.

En contra

Los senadores que se oponen al proyecto sostienen que no era el momento para abordarlo. Entienden que "había temas más importantes para debatir como la pobreza y la pandemia de coronavirus".

El presidente de la comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo: "Más allá del tratamiento en sí, queda claro que no se agotó el debate en ningún rincón del país". Argumentó que se habla "del derecho humano primario y fundamental". Desde su perspectiva antes habría que tratar cómo terminar con la pobreza por lo que considera que se empezó "por el final".

Su par de Justicia, Oscar Parrilli, sostuvo: "No se trata de tener consenso en todo y de que no haya diferencias. La democracia significa que se resuelvan esas diferencias a través del voto".

El jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, le enrostró a Durango -quien es su compañera de bloque- cierta "imparcialidad" respecto de los tiempos de las exposiciones.

Reprochó que en 2018 hubo tiempo para las argumentaciones: "No es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo´. No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”, le espetó. La legisladora pampeana calificó al comentario de "injusto".

Juan Carlos Marino (UCR - La Pampa) era uno de los que se creía que podría cambiar su postura respecto de 2018, cuando votó en contra del proyecto. Sin embargo, en las últimas horas confirmó que mantendrá su posición.

El senador Alberto Weretilnek, adelantó que votará a favor pero en disidencia. "Es conocida mi posición a favor de ampliar los derechos de las personas gestantes en relación a la interrupción voluntaria del embarazo", dijo. Su desacuerdo está en los puntos que refieren a la objeción de conciencia y a los plazos para someterse a la práctica.

El proyecto ya tiene media sanción de Diputados. El 29 de diciembre en el recinto de la Cámara alta se definirá su suerte. El final está por escribirse: los números vienen muy ajustados.