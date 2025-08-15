En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Diego Santilli palpita su candidatura a diputado por el oficialismo: "Hoy acompañamos el cambio que lidera Milei"

El diputado nacional participó del acto de lanzamiento bonaerense y afirmó que está dispuesto a colaborar “donde lo necesiten”. También reivindicó la decisión política de apoyar al oficialismo.

SANTILLI: "HOY ACOMPAÑAMOS EL CAMBIO QUE LIDERA MILEI"

Diego Santilli participó del acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de La Plata y manifestó su apoyo al rumbo político del oficialismo. Durante su intervención, el diputado nacional aseguró: “Voy a estar donde me necesiten o donde quieran que esté. Estamos acompañando el cambio que pidió la sociedad y que lidera Javier Milei”. Se especula con que estará en tercer lugar en la lista de diputados.

Leé también Por qué Máximo Kirchner y Sergio Massa dicen que no quieren ser candidatos
por que maximo kirchner y sergio massa dicen que no quieren ser candidatos

El dirigente se refirió también al proceso de definiciones dentro del espacio, que aún debe cerrar candidaturas para las elecciones legislativas. “Los lugares en las listas los vamos a resolver en los próximos días”, indicó al ser consultado por la prensa.

En relación con el alineamiento de sectores del PRO con el oficialismo, Santilli reivindicó la decisión tomada por parte de su espacio: “Nosotros tomamos una decisión hace un tiempo y estamos siguiendo lo que hizo Mauricio en el 2023. Cada uno puede decidir acorde a lo que piensa”.

El debut de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

La presencia de Ritondo y Santilli en el acto fue la primera muestra de integración política del PRO con el oficialismo en la provincia de Buenos Aires

El evento tuvo lugar luego de definiciones internas y negociaciones por los lugares en las listas de candidatos y a horas de que se conozcan cómo estarán integradas las listas nacionales del oficialismo. Si bien no se oficializaron nombres -más allá de Espert encabezando-, las declaraciones del diputado anticipan un cierre de listas consensuado en los próximos días.

Desde su acercamiento a La Libertad Avanza, varios dirigentes del PRO participaron en actividades conjuntas, en lo que representa una etapa de convergencia entre ambos sectores. La estrategia electoral se apoya en reforzar el acompañamiento al presidente Milei, en un momento clave para consolidar la base legislativa del oficialismo de cara a 2025.

Este fin de semana se revelará el dato más importante: qué lugares tendrá el PRO en Provincia de Buenos Aires (para las listas nacionales) y que grado de participación tendrán en la campaña.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
La durísima crítica de un fundador del PRO a la decisión de aliarse con La Libertad Avanza
Milei confirma a Espert para encabezar lista de diputados nacionales en la provincia y Santilli podría ir tercero
Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar