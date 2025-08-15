Diego Santilli palpita su candidatura a diputado por el oficialismo: "Hoy acompañamos el cambio que lidera Milei"

El evento tuvo lugar luego de definiciones internas y negociaciones por los lugares en las listas de candidatos y a horas de que se conozcan cómo estarán integradas las listas nacionales del oficialismo. Si bien no se oficializaron nombres -más allá de Espert encabezando-, las declaraciones del diputado anticipan un cierre de listas consensuado en los próximos días.

Desde su acercamiento a La Libertad Avanza, varios dirigentes del PRO participaron en actividades conjuntas, en lo que representa una etapa de convergencia entre ambos sectores. La estrategia electoral se apoya en reforzar el acompañamiento al presidente Milei, en un momento clave para consolidar la base legislativa del oficialismo de cara a 2025.

Este fin de semana se revelará el dato más importante: qué lugares tendrá el PRO en Provincia de Buenos Aires (para las listas nacionales) y que grado de participación tendrán en la campaña.