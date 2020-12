Por la difusión de un video en el Senado, Esteban Bullrich reveló que sufre un trastorno nervioso

Esteban Bullrich, senador nacional por Juntos por el Cambio. (Foto: NA)

Este martes 15 de diciembre se difundió un video por redes sociales de Esteban Bullrich durante su participación del plenario de comisiones en el Senado. Allí se lo observa con dificultades en el habla, lo que generó polémica y burlas. Por ese motivo, el senador de Juntos por el Cambio aclaró que sufre un "trastorno nervioso".

"El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro", relató Bullrich.

Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 15, 2020

Además, detalló que ya se realizó los estudios correspondientes y que para el tratamiento le recetaron reposo, aunque aclaró: "A pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde".