Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque volvió a declarar y lanzó llamativos dichos

Sentado frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el neurocirujano se mostró visiblemente ofuscado y utilizó diapositivas y bibliografía médica internacional para respaldar sus argumentos y cuestionar declaraciones previas realizadas por otros profesionales que participaron de la atención médica del exjugador.

“Agradezco la posibilidad de declarar nuevamente y poder defenderme de toda acusación. El señor Maradona estaba lúcido al momento del alta. Era el mismo que plantó a Putin y al Papa. Se quería ir a su casa”, sostuvo Luque durante la audiencia.

En otro tramo de su declaración, el imputado remarcó que su responsabilidad estaba vinculada exclusivamente a su especialidad médica. “Cumplí mi función de neurocirujano. Es facilísimo ir contra mí”, afirmó. Además, pidió disculpas públicas a Jana Maradona por los insultos que aparecieron en audios incorporados a la causa.

se-sorteo-el-tercer-juez-que-conforma-el-tribunal-que-juzgara-a-los-imputados-por-la-muerte-de-maradona-foto-tn-AB32XGUQLZH6BEK3NCXVUK654Q

“Había que bancarlo a Diego, perdón que lo diga, pero había que bancarlo. ‘¿Vos quién sos?’, me decía”, expresó el médico ante el tribunal.

Antes de la exposición de Luque, Jana y Gianinna Maradona decidieron retirarse de la sala para evitar observar imágenes vinculadas a la autopsia del exfutbolista.

Durante la jornada también hubo momentos de tensión cuando la defensa de Nancy Forlini exhibió audios de la psiquiatra Agustina Cosachov correspondientes a noviembre de 2020. Varias de las partes cuestionaron la incorporación del material y señalaron problemas vinculados a los tiempos procesales.

Qué dijeron los médicos en el primer juicio

Villarejo ya había declarado en el proceso anterior, que terminó anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. En aquella oportunidad, el intensivista sostuvo que el entorno del exfutbolista era “muy complicado” y aseguró que no estaba de acuerdo con la modalidad de internación domiciliaria que finalmente se adoptó.

Según relató, Maradona atravesaba un cuadro de abstinencia alcohólica y presentaba episodios de irritabilidad. También recordó que tanto Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov ingresaban frecuentemente juntos a la habitación del paciente.

El médico explicó además que desde la clínica consideraban que el exfutbolista debía continuar su tratamiento en un centro especializado en adicciones y no bajo sedación prolongada dentro de una institución general.

La declaración que complicó a Leopoldo Luque

Otro de los testimonios que genera expectativa es el del cardiólogo Sebastián Nani, quien en audiencias anteriores apuntó directamente contra Luque. “El responsable de Maradona era 100% Luque”, había afirmado el especialista durante el primer juicio oral.

Aunque sostuvo que Diego se encontraba estable desde el punto de vista cardiovascular mientras permanecía internado en Olivos, remarcó que necesitaba controles médicos permanentes por sus antecedentes clínicos.

gianinna maradona leopoldo luque

Por último, el neurocirujano Pablo Rubino aportará detalles técnicos sobre la operación realizada días antes de la muerte del exfutbolista y los estudios previos que motivaron la intervención quirúrgica.