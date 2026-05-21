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¿Sin asistencia al Mundial 2026? Por qué hay una dramática ola de cancelaciones de reservas en alojamientos

Se esperaba un éxito de reservas y visitantes al ser el primer mundial con 48 países. Pero circunstancias externas, como la guerra en Medio Oriente, y los precios que se piden, complican la presencia de turistas a sólo 21 días del inicio del mundial 2026.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Alerta en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las reservas de los alojamientos? (Foto: A24.com)

Alerta en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las reservas de los alojamientos? (Foto: A24.com)

La promesa de un boom turístico histórico para el Mundial 2026 en Estados Unidos empieza a transformarse en frustración para miles de hoteleros en ese país. Apostaron millones de dólares a la llegada masiva de fanáticos. A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo (solo 21 días) organizada junto a México y Canadá, las reservas hoteleras están muy por debajo de las expectativas y las cancelaciones de habitaciones bloqueadas por la FIFA encendieron alarmas en varias ciudades sede.

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Campaña de alerta sanitaria por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda (Foto: Reuters)

El informe de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) reveló que cerca del 80% de los empresarios del sector considera que las reservas avanzan por debajo de las proyecciones iniciales. En mercados como Boston, Seattle, San Francisco, Nueva York y Kansas City, muchos hoteles describen al torneo como un “no evento” en términos de ocupación.

El más claro contraste es el Superbowl, la final del fútbol americano. Claro que es solo un partido, pero la ciudad elegida - un año antes - vive una semana extraordinaria cuando llega ese partido. Se llena la ciudad de visitantes, que dejan miles de millones de dólares en todo tipo de gastos. Hoteles, restaurantes, bares, negocios y medios de transporte tienen un boom que muchas veces, sirve para equilibrar presupuestos públicos. La diferencia entre una semana y más de un mes de competencia es enorme, pero el porcentaje de reservas es devastador. El mundial de fútbol pierde por goleada.

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Hoteleros de EE.UU. asustados por la dramática caída de las reservas de los alojamientos para el mundial. (Foto: AAHA)

Hoteleros de EE.UU. asustados por la dramática caída de las reservas de los alojamientos para el mundial. (Foto: AAHA)

Los hoteleros apuntan a varias situaciones que se unen para esta debacle. Primero, la compleja situación en Medio Oriente. Que vuelve a EE.UU. en un posible lugar para represalias. Segundo, Irán, el país atacado, está clasificado para el mundial y jugará sus tres partidos en Estados Unidos. Y se suman muchos países árabes o musulmanes que estarán en la competencia de la FIFA.

También, la crisis de Medio Oriente hizo subir el precio del combustible, con un rebote en los pasajes aéreos. La situación empeoró cuando la FIFA liberó o canceló gran parte de los bloques de habitaciones que había reservado con anticipación. Según distintos reportes, en algunas ciudades se anuló hasta el 70% de las habitaciones contratadas originalmente, dejando a los hoteles con miles de plazas vacías y muy poco tiempo para volver a comercializarlas.

Los empresarios sostienen que se generó una expectativa desmedida sobre el impacto económico del Mundial y ahora temen pérdidas importantes. En Houston, por ejemplo, algunos hoteles reconocieron que tienen ocupaciones inferiores a las de un verano normal.

A eso se suman otros factores que desalientan la llegada de turistas extranjeros: demoras para obtener visas, altos costos de los vuelos, inflación y preocupaciones geopolíticas. Más del 65% de los hoteleros consultados por la AHLA señaló que las restricciones migratorias y el endurecimiento de controles fronterizos afectan directamente la demanda internacional.

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