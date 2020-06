Qué dijo Durán Barba sobre Macri, Alberto, Cristina y Vidal

Jaime Durán Barba

El consultor político Jaime Durán Barba, en diálogo con Facundo Pastor en el programa "4 Días" en A24, se refirió al ex presidente Mauricio Macri, al actual primer mandatario Alberto Fernández, a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Con respecto al actual presidente dio a entender que aún no ha logrado descifrarlo. "Es un misterio", dijo el consultor desde su departamento en Ecuador, donde se encuentra aislado desde hace tres meses. Por otro lado, destacó la decisión de Fernández de mantener el diálogo con la oposición en tiempos de pandemia.

A la hora de hablar de Mauricio Macri, a quien acompañó durante las campañas a jefe de gobierno y presidenciales, señaló que "tuvo un grave problema con la economía", refiriéndose sobre todo a la inflación, y que a pesar de eso "pudo hacer las cosas bien".

Al ser consultado sobre si trabajaría junto a Cristina Fernández de Kirchner, el consultor primero aclaró que de momento "no trabajaría con ningún político" y que con la vicepresidenta tiene puntos de vistas muy distintos. "Es una persona que tiene una actitud violenta de enfrentamiento que a mí no me gusta". De todas maneras, se refirió a ella como "una presidenta importante".

En tanto, según explicó, al enterarse de que María Eugenia Vidal había dado positivo por coronavirus inmediatamente se comunicó con ella. "Le tengo un enorme estima personal", dijo, al mismo tiempo que la describió como una persona que tiene "un optimismo natural".