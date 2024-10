Una diputada libertaria denunció que la agredieron cuando daba clases en la universisdad pública de Mendoza

escrache a diputada libertada universidad mendoza 3.jpg Diputada libertaria denuncia agresiones en una universidad pública.

Según se informó, las agresiones involucraron gritos, golpes en la puerta y carteles de repudio a la diputada Llano. Luego de ese episodio aislado, la legisladora, que es docente de Gestión de los Recursos Humanos, dictó clases con normalidad.

El comunicado de la diputada Mercedes Llano

Por su parte, Mercedes Llano expresó: "Al par de señoras docentes "feministas" intolerantes y fascistas que me agredieron con carteles, gritos y golpes en los vidrios en plena hora de consulta, esperándome patoterilmente en la puerta del baño, les digo: "no me van a amedrentar y voy a seguir luchando por el pluralismo"".

"Las ideas no se matan. Nadie puede arrogarse la propiedad del pensamiento y de la universidad", escribió la diputada nacional en su cuenta de la red social X.

Y señaló que "más allá del aislado ataque de ese par de docentes, las clases de desarrollaron con total normalidad y altísima participación de los estudiantes gracias a las medidas adoptadas por el Decanato y el Rectorado que se ven en la obligación de asignar personal de seguridad ante los grupúsculos amigos de la violencia".