Exclusivo GPS | Daniel Filmus, exministro de Educación: "En el país que imagina Milei no importan las universidades"

Asimismo, el exministro analizó "lo que dice Milei es que no va a financiar la universidad porque son ricos pero para que lleguen a la universidad los pobres lo que hace falta es financiar la educación básica. Y el recorte que hizo en la educación básica es mucho más grande del que hizo en la universidad".

"Lo que yo quiero advertir, insisto, que no es una política de ajuste, Macri tuvo una política de ajuste, Menem tuvo una política de ajuste, esta es una política para terminar con todo lo público, él lo dice, no es que lo miente, yo soy un topo que vino a destruir al Estado, parte del Estado es la educación y la salud. Cuando cierra hospitales o cuando desatiende las escuelas, está yendo al núcleo central que es en contra del liberalismo, porque la ley 1420 es de Roca, no de Cristina Kirchner", completó Filmus.

En tanto, aseveró "El país que imagina Milei es un país que tiene dos cosas, especulación financiera y exportación de productos primarios sin agregar valor. No le importan las universidades".