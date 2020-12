Aborto en Diputados: qué dijeron los ministros durante el debate en comisión

Diputados debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Fuente: Cámara de Diputados)

❮ ❯

Con la intención de que pueda tratarse en el recinto el próximo 10 de diciembre, durante la tarde de este martes comenzó en Diputados el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Durante esta primera jornada participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; entre otros expositores

La iniciativa comenzó su camino parlamentario en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Cecilia Moreau; de Mujeres y Diversidad, que lidera Mónica Macha; de Legislación Penal, encabezada por Carolina Gaillard, y de Salud, presidida por Pablo Yedlin, todos diputados del oficialismo.

Con las autoridades de las comisiones presentes en el Salón Delia Parodi de Diputados y los funcionarios expositores de forma virtual desde la Casa de Gobierno se dio inicio al debate que buscará alcanzar el dictamen necesario este viernes 4 de diciembre.

Los primeros en tomar la palabra fueron los referentes del Gobierno, quienes además respondieron preguntas. Luego fue el turno de los 20 expositores (10 a favor y 10 en contra) de informar, en 7 minutos, su postura sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Quienes se expresan para respaldar la iniciativa fueron: Ricardo Gil Lavedra (ex ministro de Justicia), Daniel Gollan (ministro de Salud bonaerense), Estela Díaz (ministra de la Mujer bonaerense), Mabel Bianco (médica sanitarista), Adolfo Rubinstein (ex ministro de Salud nacional), Maria Storani (ex legisladora), Mónica Fein (exintendente de Rosario), Nelly Minyersky (militante feminista y miembro de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito), Silvia Oizerovich (médica) y Mario Sebastiani (médico).

Por otro lado, los que se expresaron en contra fueron: Rodolfo Barra (ex ministro de la Corte Suprema), Pepe Di Paola (Cura de opción por los pobres), Úrsula Basset (abogada especializada en familia), Ernesto Berutti (médico obstetra), Osvaldo Carnival (Pastor), María Elena Critto (socióloga), Hernán Munilla Lacasa (abogado penalista), Miguel Schiavone (médico), Zalajen Fshel (rabino) y Martín Olivera.

Qué dijeron los expositores:

Vilma Ibarra: "La decisión del presidente Alberto Fernández es acompañar los proyectos de maternidad y recoge una lucha histórica de miles de mujeres. Hay que reforzar la educación sexual integral y formar una política respecto a la prevención de la violencia de género y el abuso sexual. Hoy les ofrecemos amenazas de cárcel a las mujeres y es a esa mujer a quien queremos atender, cuidar y que sepa que tiene el derecho de ser atendida. Acá nadie puede promover el aborto: queremos disminuir la cantidad de abortos. Ninguna mujer está esperando que se sancione esta ley para abortar, no nos embarazamos para abortar. Queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino. Cada persona podrá seguir decidiendo según sus convicciones pero algo habrá cambiado: vamos a disminuir los embarazos no deseados, las muertes, evitado infecciones intrauterinas y muertes evitables".

Ginés González García: "Es un tema que tiene solución. El aborto como problema de salud pública es un problema serio. Porque si lo resolvemos de manera científica y técnica, eliminamos naturalmente una causa de muerte. Hace 50 años que el mundo ya lo empezó a resolver. Si el aborto fuera para varones, ya sería Ley hace mucho. Se trata de justicia social, porque la que puede abortar en un lugar seguro, lo hace, con dolor, pero lo resuelve, mientras que las más débiles, no lo resuelven o a veces lo hacen con muerte. Sabemos que a veces tienen que sufrir aprietes (dirigiéndose a los diputados), ante esa situación de violencia piensen lo que sufren estas mujeres cuando están en condiciones de este tipo".

Elizabeth Gómez Alcorta: "Con la legalización no se estresará el sistema de salud sino que se desestresará. La legalización de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo disminuye la mortalidad materna, elimina riesgos para la salud de las mujeres. Pedimos que tanto en el ámbito del Congreso como en las calles sea un debate respetuoso de ideas. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se aprueba la ley, nunca más muera una mujer por aborto clandestino".

Padre Pepe Di Paola: "Como curas y religiosos de villas y barrios populares aprendimos de los vecinos a amar y a cuidar la vida. Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale. Los países capitalistas que han aprobado el aborto han depurado, con un pensamiento cuasi nazi, al 90% de los niños por nacer con síndrome de Down ¿Qué sigue después? ¿La eliminación de los ancianos?".

Nelly Minyersky: "El embarazo no es sencillo, no es algo así nomás. Es un proceso con muchas implicancias. Decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético. Lo que estamos haciendo es una ampliación de derechos, no obligamos a nadie, pero no queremos que nadie tampoco nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida".

Rodolfo Barra: "El actual proyecto de ley, al permitir el aborto sin causa durante las primeras 14 semanas de embarazo, contradice el sistema integrado por el Código Civil, la Ley 26.061 y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución".

Estela Díaz: "Lo que resulta inaceptable en este debate, es transformar a la gestación, en una obligación o en una condena por tener sexo. Es considerarnos a las mujeres, un instrumento de la reproducción humana".

Mónica Fein: "En el 2004, siendo secretaria de Salud de Rosario, llegó una niña de 13 años, que habíamos cuidad desde su nacimiento, violada por su padrastro, con un embarazo detectado por su pediatra. Su su madre pedía respuestas ante tanto dolor".

Úrsula Basset: "Involuntariamente este proyecto está moldeado por una matriz patriarcal. Dice que empodera a la mujer porque le da derecho a decidir. En realidad, el modelo de mujer que subyace al proyecto, es la que es dueña de su cuerpo, como el hombre".

Hernán Munilla Lacasa: "El aborto consiste en destruir a la persona por nacer mientras se encuentra en el seno materno. El proyecto del Poder Ejecutivo mantiene, por un lado, la punición del delito de aborto".

Ricardo Gil Lavedra: "La criminalización hasta ahora ha fracasado. No ha tenido ningún efecto preventivo y ha privado, sobre todo a los sectores más vulnerables, de derechos de acceso a la salud".

Andrea Imbroglia: "Si el Congreso de la Nación que ustedes integran pretende defender los derechos de las personas en situación de pobreza, primero tiene que priorizar y respetarles la vida. Tanto a la niña o niño por nacer, como a su madre".

Silvia Oizerovich: "El debate que estamos llevando adelante hoy en el Congreso tiene como cuestión de fondo si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad, de prácticas inseguras y desprotegidas para su salud".

María Elena Critto: “Sigamos trabajando en mejorar el acceso universal a los servicios de salud calificados para la embarazada, en reducir la mortalidad materna, en la prevención y en el acceso a la información y educación”.

Mabel Bianco: "Un problema vinculado a la salud de la mujer por el aborto o por una causa vinculada al embarazo, parto y puerperio afecta a toda la familia, a toda la sociedad".

Ernesto Berutti: “Si ustedes pudieran ver lo que vimos nosotros, más de uno cambiaría de opinión, porque es clarísimo que desde el primer instante de la concepción comienza la vida humana. No se puede privilegiar la libertad sobre la vida”.

Mario Sebastiani: "El aborto se disminuye con educación formal, con educación sexual integral y con anticoncepción universal, no tienen nada que ver la penalización para disminuir el número de abortos".