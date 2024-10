Diputados: se consiguió dictamen para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas

Por su parte, Encuentro Federal y los radicales de Democracia para Siempre firmaron una tercera propuesta que con las firmas de Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Nicolás Massot e Ignacio García Aresca señalan que ”el proceso de privatización requerirá expresa autorización por ley del congreso para vender o liquidar totalmente los activos de la compañía”.

“No firmen (el dictamen), no rifen Aerolíneas Argentinas”, señaló el comisario de abordo Matías Bagnato, uno de los 15 expositores ante los legisladores. “Aquí hay un debate ideológico, no es sobre la situación financiera de Aerolíneas Argentinas “, dijo Hernán Agraso, otro trabajador administrativo de la Gerencia de Aeropuertos.

5BEK6NUEVX55HB7QCXY7GC25AE.avif Aviones de Argentina Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Buenos Aires.

En el primer tramo, el ex ministro de Transporte y diputado de UP, Diego Giuliano, dijo que "no se puede tratar porque fue desechado por el Senado" cuando se trató la ley Bases, con lo cual "se debe esperar a otro período parlamentario".

Las cuatro opciones que propone Democracia para Siempre

Por su parte, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre aclaró: “Nuestro dictamen habilita cuatro opciones. La primera es que el Estado pueda organizar un programa de propiedad participada público privada; también le damos la opción de que pueda incorporar la participación del capital privado debiendo siempre el Estado Nacional sostener la acción de oro. A su vez, le damos la posibilidad de conceder la administración o la figura del gerenciamiento. Una cuarta opción es vender o colocar acciones o cuotas parte del capital social de la empresa, es decir, evitamos el desmantelamiento de la empresa”.

El debate de la privatización se produce en medio de un conflicto entre las autoridades y los gremios del sector aeronáutico que viene realizando paros salvajes, que provocaron suspensiones y atrasos de vuelos tras el reclamo de una recomposición salarial.