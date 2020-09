Eduardo Duhalde, otra vez polémico: "Alberto Fernández está grogui, como lo estaba De La Rúa"

El expresidente y el actual, durante una reunión en Olivos (Foto: archivo).

Cuando aún resuenan aquella expresión en la que aguraba un posible golpe de Estado que podría sufrir Argentina, el expresidente Eduardo Duhalde volvió a sacudir la escena con otra polémica y dura expresión. En este caso, apuntando directamente contra la figura de Alberto Fernández y comparó su situación actual con la de otro exmandatario que pasó por la Casa Rosada. "Está grogui, como lo estaba De La Rúa", afirmó.

"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", señaló Duhalde inicialmente en una entrevista con radio Rivadavia

"En época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada por la crisis", insistió, para luego agregar que "si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez, termina arreglando ninguno".

Posteriormente, fue terminante al momento de referirse a cómo lo ve en este momento a Alberto Fernández: "Mi impresión es que el Presidente está grogui, como lo estuvo De La Rúa o yo mismo cuando gobernaba. Yo, en un momento, estaba no contest".

"Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna que tengo del Presidente es esa", agregó.

Para el también exsenador, "la crisis exige otro tipo de gobernanzas y decisiones. Están todo instalados en el pasado, muy cómodos, en una zona de confort".