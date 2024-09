Durante el acto de Máximo Kirchner, La Cámpora cantó un mensaje para Axel Kicillof

En la previa de su discurso, la militancia entonó en varias oportunidades una canción que tenía un claro destinatario. “Cristina es la conducción/Vamos a ver si lo entienden/Somos soldados de Perón/Y la Patria no se vende/Yo siempre te voy a seguir/No me importa lo que digan/Y si querés otra canción/Veni, te presto la mía”.

La última estrofa es una respuesta directa a un planteo de Kicillof, que durante la última campaña electoral había reconocido la necesidad de renovar las ideas y los liderazgos del peronismo. “No tengo ninguna duda de que los años de Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter de época nueva”, había destacado el mandatario bonaerense.

“No podemos vivir más de eso y no es justo, tiene tufillo de esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos; va a haber que componer muchachos. Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos”, había cerrado el gobernador.

La canción de La Cámpora también remarca en Cristina Kirchner “es la conducción” ante las críticas de algunos sectores, principalmente del núcleo duro que conforman algunos intendentes y funcionarios bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque.

En ese contexto, Máximo Kirchner no dejó lugar a dudas durante su discurso al advertir: “Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina (Kirchner) se quejan, ¿qué nos queda a los que no hemos sido señalados y hacemos lo que tenemos que hacer?”.

La letra de la canción de La Cámpora

La letra completa de la canción: “La Banda más grande de Argentina, Que va con la jefa a todos lados, Yo no soy gorila libertario, Son pingüino hasta morir”, destaca y completa: “Aunque algunos quieran imitarnos, Este amor con nada se compara, Queremos que el Fondo Monetario,Se vaya de este país”.

“Cristina es la conducción, Vamos a ver si lo entienden, Somos soldados de Perón,Y la Patria no se vende, Yo siempre te voy a seguir, No me importa lo que digan, Y si queres otra canción, Veni, te presto la mía” termina el canto popular. .", cierra la canción.