Máximo Kirchner apuntó contra Daniel Scioli y llamó a "construir y organizarse" desde el peronismo

Desde en el Club Atenas, parado en un escenario en medio del estadio, rodeado por la militancia, el dirigente del Partido Justicialista bonaerense ventiló algunas internas del peronismo al mismo tiempo que llamó a construir el futuro de la patria y darle al pueblo "una nueva estatalidad".

maximo kirchner.jpeg

Daniel Scioli recibió críticas y chiflidos de la militancia peronista

Si bien la mayoría de las acusaciones que dirigió Máximo no tenían nombre, no tuvo problema en apuntar varias veces contra el actual secretario de Deportes, Daniel Scioli, quien supo ser también candidato a presidente por el peronismo.

En un racconto por los últimos 20 años de la política argentina, Kirchner hizo una pausa en el 2015, cuando Scioli fue candidato presidencial del Frente para la Victoria pero perdió el balotaje contra Mauricio Macri. "Scioli perdió porque el que no militó nunca fue él. Acá siempre se milita", señaló Máximo mientras los presentes en el estadio chiflaban.

También recordó que en 2023, "hubo personas que dudaban si la opción en las elecciones tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado (de Pedro). Miren donde esta scioli. Y nos piden autocrítica a nosotros, ¿por qué de una vez no hacen autocrítica ustedes?", espetó.

Llamó a "armar de nuevo" y pidió "basta de Sciolis la frustración del peronismo que vota diputados y senadores, después llegan al Congreso y se dan vuelta como una media".

"Acierto y yerro como cualquiera, pero traidor nunca fui. Vamos a salir adelante, la vamos a pelar, vamos a construir una esperanza desde abajo. Los acuerdos por arriba ya está, el acuerdo lo construye el pueblo", arengó.

acto kirchner con militancia.jpeg

Las críticas de Máximo Kirchner al gobierno de Javier Milei

"Si un pueblo vive de manera indigna, no hay país. El pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petroleo, la minería, el oro y la plata, es saqueo. Estamos en un saqueo y es imposible que los argentinos de bien acepten un saqueo. Hay que salir a buscar a esos argentinos, a pedir que se involucren con el destino de su país, piensen como piensen", señaló Máximo.

Y marcó que "este Gobierno juega con la desmemoria, a la que apelan tambien muchos medios de comunicacion". Recordó que "en 2001, con YPF y Aerolineas Argentinas privatizadas, y AFJP, las cuentas del Estado tampoco cerraban. Es la excusa para consagrar la entrega del lo que es del pueblo argentino a intereses que nada le preocupa que ustedes puedan cumplir los propósitos que tienen en la vida".

"Una economía de estas características potencia todas las miserias que tenemos como personas", agregó y cuestionó: "¿Cómo puede ser que haya dirigentes que no quieren cuidar a su gente si es el pueblo el que los pone ahí?"

"No es solo la violencia de la inseguridad sino la violencia en la que estamos sumergidos y debemos hacer un esfuerzo para salir. No hay manera que la paciencia no esté cortita con todo lo que pasa,pero debemos hacer un esfuerzo por no enfrentarnos entre nosotras y nosotros", insistió.

Cuestionamientos a otros dirigentes del peronismo, como Alberto Fernández

"A veces algunos compañeros y compañeras se confunden y piensan que lo importante son los lugares", indicó. Y marcó que "hay dirigentes con importantes cargos que se creen víctimas". Pero consideró que "un dirigente busca sintetizar y conducir al conjunto".

En esa línea, recordó cuando murio Néstor Kirchner, y su madre Cristina Kirchner "salió para adelante y entendió que era momento de producir una oxigenación en la politica argentina".

"Ahí le dio lugar a miles de pibes para que se involucraran en el destino de su pais, como Mayra Mendoza, Wado de Pedro, Anabel Fernández Sagasti", enumeró y recordó que "eso irritó un poco una parte del status quo justicialista".

Asimismo, señaló que en 2019, "Cristina tomó una decision. Traigan un dirigente que haya dejado su lugar como hizo Cristina en 2019 para que haya unidad. Ella entendía que el pueblo pedía que no gobernara más Macri y no pensó si tenía que ser ella. Sino que el pueblo demandaba que el gobierno de Macri terminara de manera democratica".

Y apuntó: "Algunos entendieron mal los resultados de las PASO y ahí empezaron los problemas, porque al Estado hay que administrarlo".

También mencionó que durante el gobierno de Alberto Fernández, "muchos empezaron a sugerirle al presidente que se pelera con Cristina. Esos que le picaban la cabeza al presidente y él dejaba que se la piquen, se han reciclado en la provincia de Buenos Aires, hoy lo desconocen y miran para otro lado".

"Cristina no esperó que terminara el gobierno para decir en qué nos habíamos equivocado, quiso corregir mientras estaban desarrollado la acción politica. Tenía claro que si no estabamos a la altura de la circunstancias, la derecha se echaba en Argentina por el poder", marcó.

Finalmente, señaló que "el problema no fue el debate politico sino que quien gobernaba tomó las desiciones que tomó".

Y pidió "generar esperanza con actitudes militantes para poder darle a nuestro pueblo una neuva estatalidad con educación publica, salud pública".