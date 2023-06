-Convocamos a nuestro congreso extraordinario que se hizo en la ciudad de Rosario, en modalidad presencial virtual. Ahí decidimos integrar juntos por el Cambio, en la reiteración de las alianzas de 2015 y 2019 para integrar la alianza con el PRO y los otros partidos. Y veremos luego qué nivel de participación tendrá el partido en ese sentido.

-¿Y dentro de lo que es Juntos por el Cambio a quién apoyan como candidato?

-Algunas provincias ya han respaldado a Patricia Bullrich como Corrientes, Mendoza, Provincia de Buenos Aires o Caba. En santa fe es más complejo porque hay elecciones nacionales separadas. Pero la mayoría del partido está encolumnado detrás de Patricia Bullrich.

moscariello-patricia.jpg

-¿Y por qué ella y no Horacio Rodríguez Larreta?

-Porque es la que mejor interpreta el momento actual que vive la Argentina, que necesita de una vez por toda dar un golpe de timón, con impronta de ir a fondo. Esto es Patricia. Es algo que desde la democracia progresista venimos reclamando desde hace mucho tiempo: tener alternativas por fuera de las que gobernaron el país desde hace 50 años. Ella es la síntesis de hombres y mujeres que la acompañan con una coincidencia de ideas y proyectos. A pesar de las tensiones, las fundaciones que están trabajando lo hacen sin pensar en las dificultades políticas. Hay que pensar en lo que vive la gente en materia económica para combatir inflación, para tener un Banco Central independiente, que no se vea obligado a emitir. Hay que ir a fondo porque la Argentina no da para más.

-Vos sos muy cercano a Mauricio Macri, ¿Cómo ves el rol que está teniendo él en esta etapa?

-Macri está tratando de que la unidad no se resquebraje. A veces, tuvo que tomar postura obligada por las circunstancias. Ha tenido el cuidado de correrrse del escenario político para dejar a los que tienen pretenciones de liderar el proceso que viene y que tengan el tiempo suficiente para comunicar a sus ideas. Y quiere proteger a su propio partido. Si alguien quiere perjudicar a su propio partido, Mauricio interviene para evitarlo.

-¿Estamos hablando de las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta?

-Horacio ha tomado decisiones que lo han desperfilado a él como interprete absoluto de su propio partido. Cuando tuvo que tomar autonomía ha ido en contra de su propio grupo. Quiso mostrar que lo enfrentaba a Macri pero en lugar de eso debió haber enfrentado mucho más al kirchnerismo.

-¿Qué decisiones, por ejemplo?

-Ha sido timorato. Hay decisiones que no ha tomado para custodiar las calles o en relación a los piquetes. El asunto es surfear y no hacer olas. Cuando quiso mostrar coraje, se enfrentó al fundador de su propio grupo. Eligió pelear y está mal asesorado.

-¿Quién asesora mal a Larreta?

-Eligió pelearse con Macri. Habría que preguntarse quien forma parte de su entorno. No entiendo las decisiones. Nosotros queremos interpretar a veces algunas decisiones que van en contra de sí. Tuvo que volver de todas y cada una de las cosas. Debería mirar menos los números de las encuestas y presentar sus propuestas sin estar tan ensimismado tratando de entender como perjudicar al otro.

-¿Se puede romper Juntos por el Cambio?

-Por las declaraciones de los que tienen que liderar esto no he escuchado nada. Estamos en una situación tensa. Una vez cerrado el capítulo administrativo de presentación de alianzas y listas, empiece la campaña y que las aguas irán tomando su cauce. En agosto iremos todos detrás de quien gane.

-¿Cómo se cicatrizan esas heridas?

-Tenés a la Argentina de por medio y un país que lo reclama. Esto es política, no están en juego cuestiones personales.

-¿Cómo lo ves a Milei?

-Milei tiene su proyecto y sus cosas. El personaje que él creó le sirvió para llegar a donde llegó pero ahora se enfrenta al teorema de Baglini. Muchas de sus propuestas son imposibles. Va a tener que pacificar su discurso.

javier milei en a 24.jpg

-¿Los afecta electoralmente?

-No porque él capta otro electorado. Puso en el debate la idea de la libertad. Habla de cosas que tienen que ver con los enojados y con la marginalidad. Y ha calado en sectores muy bajos de la sociedad.

-¿Qué opinás de la posibilidad de que Schiaretti se sume a la coalición?

-Fue inoportuno, no se debatió lo suficiente. No suma y resta, más en medio de un proceso electoral en la provincia de Córdoba que generó innecesarias tensiones. Ha sido una mala decisión querer incorporar a alguien que hizo kirchnerismo hasta hace tiempo

-¿Y de José Luis Espert?

-Queríamos que aporte su caudal de votos en la provincia que no tiene balotaje. Pero ahora quiere ir por la presidencia por la necesidad de Horacio de sacarle votos a Patricia. No tiene estructura en ninguna parte. El debate está abierto. Yo no tendría problema que se sume, aunque como candidato a presidente no suma nada.