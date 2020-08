Eduardo Duhalde: "Es un Gobierno en el que el presidente no piensa igual que la presidenta"

Eduardo Duhalde en entrevista con Jonatan Viale en A24

El ex presidente Eduardo Duhalde habló con Jonatan Viale en A24 donde dio su opinión sobre el actual Gobierno de Alberto Fernández al señalar que "el presidente no piensa igual que la vicepresidente, y tampoco el tercero".

Y agregó: "En algunas cosas la decisión final la tiene Cristina, en otras cosas él, en otras cosas Massa. Es así".

Además, reveló que suele tener conversaciones con el presidente y cuando puede le da algunos consejos. "Le digo: 'si no te curás la cabeza, no podés gobernar'. Menem era el mejor, tres horas aprendiendo a jugar al golf. ¡Cómo no va a poder un presidente tener 3 horas para hablar de cosas que no sean de otra política!", dijo.

Por otro lado, Duhalde se mostró preocupado por la situación del país y aseguró que trabajará "los años que me queden por la unidad de los argentinos".

Para ello, el ex presidente indicó que tiene como objetivo "armar una gran coalición" y hasta incluso ya eligió a un candidato: "Al que le veo más posibilidades es al que sacó el 55% en Capital. Larreta. Evidentemente es el hombre que ha ganado más prestigio. Por arriba de Vidal, por supuesto. Es el primer jefe porteño que gana en primera vuelta"