Cuando el número de casos es alto, "la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma -aunque estés vacunado- se te considera caso sin necesidad de hacer el test", indicó en diálogo con raido El Destape.

¿A qué se llama contacto estrecho?

La funcionaria precisó que "contacto estrecho es estar más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia sin protección en un lugar donde no circule el aire".

El avance de Ómicron en el país: muchos casos, pero leves

"Ómicron se transmite muy rápido, incluso en espacios abiertos y en personas vacunadas. Que infecte personas vacunadas no quiere decir que las vacunas no sirvan, son muy leves los casos", evaluó Vizzotti, quien remarcó que "tenemos una buena cobertura de vacunación así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud".

La ministra señaló que "es fundamental que todos completen el esquema de vacunación. Todas las personas que han completado el esquema a partir del quinto mes deben recibir un refuerzo, y cuatro meses para trabajadores de la salud y mayores de 60, para no traducir los casos en hospitalizaciones y muertes".

¿Se implementará el autotest de Covid-19 en Argentina?

En cuanto a la posibilidad de implementar un autotest, Vizzotti indicó que "estamos trabajando con Anmat y con las 24 jurisdicciones para definir el rol" e indicó que "evaluamos la posibilidad de autodiagnóstico como una ampliación de la oferta para distribuir la tensión".